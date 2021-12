Trust Gaming, i migliori prodotti del momento!

Da diverso tempo, oramai, Trust si è ritagliata un posto speciale nel cuore dei videogiocatori, degli streamer e dei content creator, grazie alla sua divisione gaming, in grado di proporre una serie di periferiche di ottima qualità, a prezzi decisamente competitivi. Trust Gaming, a oggi, si presenta con un catalogo certamente corposo, che va a coprire ogni categoria di periferiche, dai controller per console fino alle scrivanie da gaming.

Quest’oggi vogliamo soffermarci nello specifico su un trittico di prodotti in grado di soddisfare le esigenze delle tre categorie accennate poc’anzi e che ci hanno colpito per la loro capacità di unire un’ottima qualità costruttiva, delle performance di prim’ordine e un prezzo di listino decisamente allettante: stiamo parlando delle cuffie GXT 414 Zamak Premium, della sedia GXT 716 Rizza e del microfono GXT 252+ Emita Plus, tutte disponibili su Mediaworld al seguente indirizzo.

Trust Gaming – GXT 414 Zamak Premium Gaming Headset

Le cuffie GXT 414 Zamak Premium offrono una serie di caratteristiche premium a un prezzo davvero competitivo. Progettate per essere compatibili con tute le piattaforme attualmente in commercio, queste cuffie over ear garantiscono una qualità sonora eccezionale, grazie ai due driver cuffie da 53 mm. Costruttivamente parlando presentano un insieme di materiali di ottima qualità; lo scheletro metallico viene avvolto da alcune componenti plastiche che lasciano spazio a delle ottime finiture in pelle sintetica che ricoprono i padiglioni e l’archetto centrale.

Il microfono ad archetto omnidirezionale, dotato di filtro anti pop, è removibile, permettendo di sfruttare le cuffie anche i situazioni diverse da quelle prettamente videoludiche, come la visione di un film o lunghe sessioni di editing video. A completare l’opera troviamo un cavo telato da un metro pensato per essere collegato, tramite jack audio da 3,5 mm, direttamente al controller da gioco, o a una console portatile. Se invece si volesse collegare le GXT 414 Zamak Premium a uno smartphone, in dotazione viene fornito un cavo addizionale da 1.30 mt. comprensivo di un comando che permette di regolare il volume d’uscita, oltre che gestire la riproduzione dei contenuti attraverso un lettore multimediale.

Connessione Cavo telato da 1 metro + Cavo con comando remoto per smartphone da 1.30mt Connettore Jack Audio da 3.5 mm Microfono Microfono a condensatore removibile Frequenze di risposta del microfono 100 – 10000 Hz Driver cuffie 2 driver da 53 mm Stereo Si Risposta in frequenza 20 – 20000 Hz Peso 273 gr Tipo Cuffia Over Ear Materiale padiglioni Pelle sintetica

Trust GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair

Il secondo prodotto di questa lista è una sedia da gamer dotata di illuminazione a LED controllabile tramite un telecomando wireless. Esteticamente racchiude tutti quei dettagli che hanno reso iconica questa tipologia di prodotti: design ispirato ai sedili da corsa, cuscini amovibili pensati per garantire una giusta postura senza sacrificare la comodità e luci… tante luci. La Trust GXT 716 Rizza, però, non punta solamente ad attrarre con il suo design peculiare ma si premunisce innanzitutto di garantire la giusta comodità ai giocatori grazie ai cuscinetti per il collo, e per la zona lombare, all’angolo di seduta personalizzabile e ai braccioli regolabili in altezza.

Costruttivamente parlando la GXT 716 Rizza si presenta solida e adornata da materiali di ottima qualità. La base a stella, dotata di cinque ruote, si rivela solida anche sotto un forte stress artificiale. Il sollevamento a gas di classe 4 non perde colpi nemmeno dopo ore e ore di utilizzo forzato e la pelle con cui è rivestita la seduta è morbida al tatto ma allo stesso tempo resistente ai graffi di lieve e media entità. I due tubi rgb colorati, cuciti ai lati della sedia, garantiscono il giusto carattere alla GXT 716, offrendo uno spettro di 350 varianti di colore con cui personalizzare la propria seduta. Una power bank nascosta nella tasca laterale si premunirà di garantire ore di autonomia alla sedia, mentre il comodo telecomando wireless potrà essere sfruttato per cambiare le impostazioni in pochi secondi.

Tipo di seduta Ergonomica Peso della sedia 18 Kg. Peso massimo supportato 150 Kg. Materiali Pelle, Nylon, Plastica. Regolazioni Braccioli regolabili/removibili; Solevamento a gas di classe 4; Regolazione angolo di seduta. Ruote 5 con struttura portante a stella Illuminazione Illuminazione a LED full RGB con 350 varianti di colore Accessori aggiuntivi Telecomando wireless

Trust GXT 252+ Emita Plus Streaming Microphone

Infine troviamo il GXT 252+ Emita Plus, un microfono USB professionale da studio, con braccio regolabile e pattern di registrazione a cardioide. Pensato principalmente per lo streaming, e la registrazione di podcast, il GXT 252+ si è rivelato ottimo anche per registrare musica acustica (molto banalmente chitarra e voce). Questo è merito del pattern di registrazione a cardioide, in grado di cogliere la maggior parte dei suoni dal lato anteriore del microfono, isolando i rumori circostanti. Ciò che ne consegue è una registrazione cristallina, ben bilanciata, con medi corposi ma mai onnipresenti, perfetta per cogliere tutte le sfumature della voce.

La dotazione con cui viene proposto il GXT 252+ è davvero encomiabile. Innanzitutto troviamo una solidissima asta da scrivania con annesso uno shock mount che impedisce alle vibrazioni di raggiungere l’asta del microfono, eliminando ogni rumore dato da eventuali urti ricevuti dalla scrivania. Un piccolo treppiede viene, inoltre, fornito per garantire un uso pratico in mobilità, permettendo di avere tutto ciò che serve per sfruttare il GTX 252+ in ogni situazione in cui ci si potrà trovare. Infine viene fornito un pop filter a doppio strato, installabile direttamente all’asta da scrivania e pensato per attutire tutti quei disturbi naturali, generati dalla pronuncia troppo marcata di alcune consonanti.