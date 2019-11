Turtle Beach sta già pensando alle prossime cuffie per PS5 e Xbox Scarlett

Il CEO di Turtle Beach ha dichiarato che l'azienda è già proiettata sulla produzione di cuffie per le console di prossima generazione PS5 e Xbox Scarlett.

Sempre più addetti ai lavori ormai, dicono la loro sulle console di prossima generazione PS5 e Xbox Scarlett. Manca ancora del tempo prima di ricevere ulteriori dettagli su entrambe le console ma in questo periodo sono le speculazioni e i rumor a farla da padrone. Sia PlayStation 5 che Xbox Scarlett sono attese durante le festività natalizie del prossimo anno, e il produttore di cuffie Turtle Beach prevede che le console di nuova generazione registreranno crescite superiori alla media in ogni ambito.

L’azienda Turtle Beach ha recentemente pubblicato i propri risultati finanziari per il terzo trimestre del 2019. il CEO Juergen Stark ha parlato delle previsioni dell’azienda e di come il mercato dei giochi per console si andrà ad evolvere nei prossimi anni.

Il boss di Turtle Beach ha dichiarato che “ci si aspetta che PS5 abbia un audio 3D personalizzato, un chip apposito progettato per eccellere con le cuffie. Anche la divisione Xbox sta lavorando al cloud gaming per abbassare la barriera d’ingresso degli utenti al mondo dei videogiochi, e nel frattempo le console più vecchie continueranno a costituire una solida base installata di acquirenti di cuffie; sarà interessante vedere come si evolverà il mercato ora che sappiamo che le console next-gen arriveranno sul mercato nel corso delle prossime vacanze natalizie”.

Stark afferma inoltre, che il prossimo anno sarà di transizione, ma si aspetta una crescita superiore alla media sia per le console che per gli accessori di nuova generazione. “Se questo nuovo ciclo di console seguirà lo schema che ci aspettiamo, i primi due anni dopo il lancio mostreranno tassi di crescita superiori alla media per console e gli accessori.” Cosa pensate delle parole del CEO du Turtle Beach? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.