Red Dead Redemption 2 è un gioco decisamente ricco di contenuti e di misteri, lo sappiamo molto bene. Il titolo di casa Rockstar Games ha debuttato nel 2018 ed è arrivato appena un anno dopo su PC, ma ci sono ancora tanti misteri da svelare. Alcuni, ovviamnete, rimarranno irrisolti ma se siete curiosi di sapere quali abbiano già trovato una spiegazione, la risposta ce la può fornire un video YouTube.

Nel corso degli ultimi giorni è infatti comparso su YouTube un lunghissimo video, della durata di oltre un’ora e trenta minuti, che spiega perfettamente tutti gli easter egg scovati fino ad oggi all’interno di Red Dead Redemption 2, oltre che del primo capitolo. All’interno del filmato c’è davvero di tutto: dal più piccolo dei dettagli fino alle teorie dei fan. L’opera nasce in realtà come una sorta di riassunto video di una lunga infografica pubblicata su Reddit, sfruttando l’iceberg (ovvero ciò che si vede in superficie e cosa no).

Se siete interessati a visionarlo, il filmato è disponibile poco più in basso. Giusto un paio di annotazioni prima che procediate con la visione. I vari argomenti trattati nel video sono stati raccolti dall’immagine pubblicata su Reddit, ma è molto probabile che alcuni li conosciate già. In aggiunta, il video esplora tutti e due i capitoli della serie e se non avete ancora terminato entrambi, il rischio di incappare in spoiler decisamente grandi è abbastanza ovvio. Procedete dunque alla visione solamente se avete già terminato tutti e due i capitoli dell’IP di casa Rockstar Games, giusto per non rovinarvi l’esperienza di gioco.

Red Dead Redemption 2 ha debuttato nel 2018 e al momento in Rockstar Games non sembrano esserci piani per una versione next gen, magari in grado di girare nativamente su PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Discorso invece ben diverso per GTA 5, di recente pubblicato proprio per i nuovi hardware Sony e Microsoft e che a breve potrebbe arrivare anche su PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.