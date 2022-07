Dopo ben due anni di attesa, il First Playable è finalmente tornato a svolgersi in presenza e i numeri testimoniano un grande successo per il primo evento di business internazionale in Italia del settore gaming. Svoltosi dal 5 all’8 luglio 2022 presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa, le tre giornate di teaching, coaching e pitching hanno registrato numeri semplicemente incredibili.

Nel dettaglio, alla quarta edizione di First Playable hanno partecipato più di 30 publisher, con 25 speaker selezionati in collaborazioni con la rete di uffici all’estero dell’ICE e provenienti da ben 7 nazioni, ovvero Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna, Svezia, Danimarca e Polonia. Non solo estero, chiaramente: sono stati ben 90 gli studi di sviluppo italiani, rappresentati da ben 170 developer.

Per quanto riguarda gli appuntamenti di business, qui i numeri crescono ancora di più. Si sono svolti ben 630 meeting, di cui circa 500 dal vivo e ben 130 online. Gli appuntamenti tramite internet sono stati possibili grazie alla piattaforma di MeetToMatch, matchmaking partner dell’evento. A questi numeri si devono successivamente aggiungere le 10 ore con speaker italiani e internazionali e la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards: tutti gli eventi sono stati trasmessi su Twitch e sui siti media partner dell’evento. Presente anche l’appuntamento di networking, con l’Italian Aperitivo organizzato da IIDEA, Toscana Film Commission e Agenzia ICE e il First Playable Party, offerto da Unreal Engine, Platinum Sponsor dell’evento.

Spazio anche per il tax credit, con un panel dedicato che ha visto la partecipazione del Ministero della Cultura, della Direzione Cinema e Audiovisivo del MIC, di IIDEA e di una delle aziende beneficiarie della misura. Questo appuntamento ha permesso di fare il punto sulla prima sessione del tax credito dedicato ai videogiochi, che ha assegnato ben 5 milioni di euro in crediti d’imposta alle imprese di produzione di videogiochi nostrane. Per il 2022 il budget è aumentato ancora, fino a 11 milioni di Euro. L’appuntamento ora è per il 2023, quando tornerà una nuova edizione del programma.