Non sono solamente i fan a volere un remake di Red Dead Redemption, no. Ora anche Rob Wiethoff, che nel franchise di casa Rockstar Games intepretra John Marston, si espone pubblicamente. Wiethoff ha espresso il suo desiderio di vedere un remake del gioco in una intervista con Dan Allen, sul suo canale Youtube.

Wiethoff ha cominciato parlando dei rumor e di come accoglierebbe volentieri un’opportunità del genere. “Mi piacerebbe vedere un remake del gioco. Mi piacerebbe tornare a lavorare con Rockstar Games, con una remaster o qualcosa di completamente differente. Non posso mai smettere di dire cose buone sul loro conto. Se decideranno di fare qualcosa del genere, sarebbe davvero fantastico”, le parole dell’attore dichiarate durante l’intervista. Ovviamente, nel concreto, le possibilità sono davvero molto poche.

Da diverso tempo alcuni rumor e alcune voci di corridoio avevano parlato di un possibile remake o remaster di Red Dead Redemption, così come di GTA 4. A distanza di quasi un anno dal rumor originale, in realtà non si è ancora concretizzato nulla e nelle ultime settimane, sempre secondo alcuni insider, Rockstar Games avrebbe infine annullato entrambi i progetti, insieme a un aggiornamento next gen del secondo capitolo di Red Dead Redemption per PS5, Xbox Series S e Xbox Series S. Rumor che ovviamente non troveranno mai conferme, ma appare davvero difficile credere a una serie di stop per dei progetti così importanti. Più facile, invece, che il team di sviluppo non abbia mai preso in considerazione l’idea di realizzare i vari lavori.

Wiethoff ha infine espresso anche una parola su Red Dead Online, oramai abbandonato e che non riceverà più nessun tipo di aggiornamento sostanzioso, a differenza di GTA Online. “Trovo davvero triste che le persone non potranno avere ciò che speravano. Posso solo dire di essere paziente: i prossimi progetti, magari, sono davvero così grandi che vi innamorerete dei prossimi”, ha concluso l’attore.