Twitch: Amouranth si sfoga, ma ammette di essersi spinta un po’ oltre

Sono settimane parecchio pesanti e turbolente su Twitch. I recenti ban di Indiefoxx e Amouranth hanno creato di sicuro un particolare precedente, che continua a far discutere non solo le dirette interessate, ma anche il numeroso pubblico che la piattaforma streaming di Amazon ha costruito nel tempo. Ora, proprio la stessa Amouranth ha voluto tornare sulla questione sfogandosi con una lunga serie di tweet pubblicati sul proprio profilo Twitter.

La questione ASMR e Hot Tub è più calda che mai su Twitch, con la piattaforma che non è riuscita ancora ad inquadrare perfettamente una regolamentazione che possa permettere ai vari streamer di condurre le proprie dirette senza preoccuparsi eccessivamente di possibili ban. Ovviamente Amouranth non le ha mandate a dire, prendendosela con chi generalizza contro l’intera categoria di streamer nata da poco più di qualche mese sulla piattaforma Amazon.

In seguito, la streamer ha voluto ammettere che il suo ban è avvenuto perchè si è spinta un po’ troppo oltre all’interno delle sue dirette. “Il mio errore è stato ovviamente quello di spingermi troppo oltre. Devo dire che sono sempre stata cauta, ma che ci crediate o no, con l’attuale meta relativo alle live ASMR ho visto altre due ragazze fare dirette con 2-5k visualizzazioni senza ricevere alcun ban per mesi”.

My mistake was obviously pushing it too far. I will say that I have always been cautious and although it is widely seen that I “pioneered” hot tub activities or ASMR shenanigans, I actually waited 2 months from the

— Kaitlyn (@wildkait) June 21, 2021