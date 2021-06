Twitch: Amouranth tra i 20 streamer più ricchi, ecco quanto guadagnano

Twitch è la piattaforma streaming che più di tutte, in tempi recenti, ha saputo crescere ed evolversi inglobando una serie di creatori di contenuti da tutto il mondo. Ormai la piattaforma di Amazon non è più soltanto gaming, ma i vari streamer si cimentano sempre più spesso in dirette di ogni tipo. Capita di passare dal Just Chatting alle live di cucina in un men che non si dica, per non parlare del trend estivo che porta i creatori a trasmettere dirette da alcune piscinette gonfiabili nei propri giardini o addirittura nelle mura di casa.

Senza dubbio l’interesse che c’è oggi verso Twitch è fortissimo, soprattutto da parte del pubblico che, in tempi di pandemia, si è quadruplicato nel giro di pochissime settimane. Proprio tra il pubblico c’è una curiosità che spesso e volentieri emerge tra le molteplici discussioni sulla piattaforma, ovvero: quanto possono guadagnare gli streamer che passano le loro giornate a trasmettere spezzoni della propria vita sulla piattaforma?

Non è mai facile e immediato rispondere a questa domanda, ma ci ha provato il sito Ebuyer, il quale attraverso un nuovo report pubblicato sulle proprie pagine ha rivelato la Twitch Rich List del 2021, ovvero una lista in cui vengono messi in evidenza le sub attive attuali e i guadagni annuali che i 20 streamer più ricchi portano a casa ogni 12 mesi. Non sono dati statistici precisi, ma stando alla tabella ci viene evidenziando come RanbooLive sarebbe lo streamer più ricco del momento, il quale potrebbe guadagnare circa 1 milione di Dollari all’anno dai soli abbonati.

Canale Sub attualmente attivi Subs Tier 1 ($4.99 al mese) Subs Tier 2 ($9.99 al mese) Subs Tier 3 ($24.99 al mese) Guadagno annuale 1 RanbooLive 79,155 45,717 317 128 $1,406,960 2 AdinRoss 61,833 23,786 144 35 $726,032 3 xQcOW 81,254 22,629 164 107 $703,386 4 NICKMERCS 56,720 18,471 420 235 $613,432 5 Amouranth 21,858 16,641 39 68 $510,765 6 Sykkuno 22,324 13,592 456 221 $467,414 7 PaymoneyWubby 20,270 14,057 176 125 $450,159 8 AuronPlay 29,254 13,441 150 44 $418,012 9 Pestily 24,052 12,513 204 161 $411,007 10 summit1g 35,715 12,951 158 89 $410,568 11 HasanAbi 43,320 12,550 113 87 $395,565 12 CriticalRole 28,347 12,694 130 33 $392,799 13 moistcr1tikal 20,995 11,929 319 101 $391,419 14 LVNDMARK 20,992 11,152 243 197 $377,994 15 MOONMOON 22,326 9,553 155 276 $336,691 16 TimTheTatman 20,415 9,868 121 53 $310,647 17 TommyInnit 19,679 9,907 71 23 $304,320 18 juansguarnizo 18,022 8,158 33 11 $247,878 19 Trainwreckstv 16,567 7,931 15 22 $241,652 20 Mizkif 18,084 7,818 36 32 $241,025

Come si vede dalla tabella stilata da Ebuyers e che vi abbiamo riportato poco sopra, tra i 20 creatori di contenuti più ricchi su Twitch troviamo anche Amouranth, la streamer che proprio in questi giorni è stata protagonista di una bufera attorno al suo ban temporale.