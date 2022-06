Ancora una volta, su Twitch si è verificato un terribile episodio di sessismo. Questa volta, a rendersi ridicolo davanti al pubblico del sito viola ci ha pensato lo streamer Greekgodx, che si è scagliato in un rant contro le donne, specialmente quelle che lavorano proprio nell’ambito del live streaming.

La clip, pubblicata su Dexerto, non lascia molto spazio all’immaginazione. Il rant sessista di Greekgodx è palese ed è sotto gli occhi di tutti. “Se volete uscire con me e se fate streaming, la vostra carriera su Twitch è finita. Lo streaming è finito. Il vostro lavoro è finito”, le prime parole pronunciate dallo streamer, che poi ha rincarato la dose. “Io farò streaming, mentre te cucinerai per me. E pulirai per me. E guarderai i nostri bambini mentre io guadagno i soldi e vi farò vivere una vita sicura, in salute. Ok? Questo è come intendo gestire la mia vita”.

Chiaramente le parole hanno un peso, a differenza di ciò che pensiamo. E le conseguenze sono tangibili. Subito dopo questo sproloquio, Twitch ha deciso di bannare lo streamer dalla piattaforma. Un atto doveroso: siamo nel 2022 e simili affermazioni fanno parte di un retaggio culturale che pensavamo fosse stato abbattuto già da diverso tempo. Purtroppo non è così e il ruolo della piattaforma di Amazon è duplice in questo momento.

Greekgodx was banned on Twitch after a bizarre sexist rant where he demanded any woman he dates would quit streaming and be "in the kitchen" pic.twitter.com/bVcaJuj1lO — Dexerto (@Dexerto) June 28, 2022

Nel corso degli anni, la maggior parte delle piattaforme hanno cominciato a ricoprire un ruolo importante. Social network come Facebook, YouTube e Twitch non sono solo più semplici canali di nicchia, ma sono diventati veri e propri punti nevralgici della vita di tutti. Impedire di diffondere sessismo e razzismo è importante, per evitare eventuali emulazioni o atti di violenza. D’altronde nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto una prova di come le piattaforme possano spingere le persone a compiere atti pericolosi, come l’assalto a Capitol Hill e le varie sparatorie di massa, oltre che pericolosi tentativi di curare alcune malattie con farmaci o pratiche casalinghe che hanno portato a un esito fatale.