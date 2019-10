Twitch, Dellor è stato bannato per essersi spaccato la tastiera in faccia

Bannato da Twitch per comportamenti di autolesionismo. Si tratta questa volta dell'ex giocatore professionista di Overwatch Dellor.

Ammettiamolo, tutti noi abbiamo avuto degli scatti d’ira per una sconfitta all’ultimo secondo in un videogame e abbiamo reagito magari lanciando il joystick contro un muro, o tirando un pugno sulla scrivania, sulla porta o sui muri lasciando il segno del nostro passaggio. Farlo in diretta su Twitch però è un’altra cosa, e può costarti un ban. Lo ha capito lo streamer Dellor che, nell’ultima sessione di gioco ad Apex Legends, si è praticamente rotto la tastiera in faccia, imprecando come un forsennato.

Dellor è un famoso streamer ed ex giocatore professionista di Overwatch. È stato sempre presente nelle fasce alte delle classifiche online in giochi competitivi come Fortnite, PUBG, League of Legends ed Apex Legends. Durante una partita a quest’ultimo, Dellor ha dato di matto e dopo essere stato ucciso per mano di uno “stream sniper”, ha perso il controllo. Ha preso la tastiera e se l’è scagliata più volte sul volto spaccandola in due, gettando la sedia a terra e finendo di gettare i pezzi contro la scrivania ed il monitor.

Lo streamer non risultava nuovo a certi tipi di comportamento, per questo era tenuto d’occhio dal team di Twitch il quale, appena visto l’ultimo scatto d’ira, ha deciso di bannarlo per autolesionismo.

Dopo il fatto, lo streamer di Twitch ha postato su Twitter una foto di sé stesso scattata poco dopo l’episodio mostrando che non aveva alcun graffio ed affermando che “Compro queste tastiere apposta perché sono economiche e fraglili. Ne ho rotte centinaia e non mi sono mai fatto niente“. Il post a quanto pare non stato sufficiente a convincere il team di Twitch a ritirare il ban.

Un moderatore della chat del canale di Dellor ha dichiarato che lo streamer si trova al momento in ospedale per accertamenti, probabilmente per via dello stress, ma che nel complesso sta bene.