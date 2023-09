Twitch ha lavorato nei mesi scorsi per portare una serie di miglioramenti e nuovi strumenti agli streamer, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’esperienza live. Da funzionalità per la condivisione delle clip sui social media a importanti strumenti Trust & Safety, vediamo nel dettaglio cosa ha in serbo per gli appassionati di streaming.

Twitch

Clip Editor: Condivisione Semplice e Verticale

A maggio di quest’anno, Twitch ha lanciato lo strumento Clip Editor, un’opzione che consente agli streamer di adattare le loro clip in formato verticale, rendendole facilmente condivisibili sui social media. Ora, questa funzione offre anche l’opportunità di condividere i contenuti direttamente su YouTube Shorts e TikTok. Gli streamer possono modificare le clip tramite Clip Editor, collegare il proprio account TikTok e pubblicare i video direttamente sul loro profilo. Inoltre, gli streamer possono personalizzare le impostazioni della privacy e aggiungere una descrizione al video, rendendo l’esperienza di condivisione ancora più completa. Non da meno, i “Editor” avranno a breve accesso a questa innovativa funzionalità.

Twitch Chat and Events: Una Nuova Maniera di Gestire la Community

Twitch sta anche lanciando una beta di un nuovo strumento chiamato “Twitch Chat and Events”. Questa funzione è progettata per aiutare gli streamer a tenere traccia delle attività all’interno delle loro comunità, riunendo il feed delle attività, gli eventi e i messaggi della chat in un’unica finestra facilmente filtrabile. Gli eventi saranno visualizzati accanto alla chat, eliminando la necessità di passare da una finestra all’altra. Questi filtri consentiranno agli streamer di concentrarsi su eventi specifici o messaggi, ma la chat non filtrata sarà sempre accessibile. Twitch Chat and Events sarà utilizzabile tramite Stream Manager, OBS o come finestra pop-out indipendente, e sarà presto disponibile per il 20% degli streamer.

Trust & Safety: Privacy al Centro dell’Attenzione

Nel corso del mese, sarà lanciato il “Privacy Center”, un hub completo dedicato alla privacy su Twitch. Questo centro fornirà informazioni su come configurare i controlli sulla privacy e quali azioni possono intraprendere gli streamer per proteggere le proprie informazioni personali e far valere i propri diritti. Gli streamer potranno accedere al Privacy Center tramite il sito twitch.tv/privacy non appena sarà disponibile. Inoltre, sono stati annunciati due aggiornamenti agli strumenti di moderazione esistenti per contribuire a mantenere sicure le comunità:

Condivisione dei Commenti dei Moderatori : Questa funzione consentirà agli streamer di condividere i commenti dei moderatori con altri canali, fornendo un contesto più ampio sul motivo dei ban. Questo aumento di trasparenza aiuterà gli streamer e i moderatori a prendere decisioni più informate, e sarà possibile condividerli con un numero maggiore di canali.

: Questa funzione consentirà agli streamer di condividere i commenti dei moderatori con altri canali, fornendo un contesto più ampio sul motivo dei ban. Questo aumento di trasparenza aiuterà gli streamer e i moderatori a prendere decisioni più informate, e sarà possibile condividerli con un numero maggiore di canali. Shield Mode Integrato: La modalità “Shield Mode” è stata integrata direttamente nella “Mod View,” migliorando il flusso di lavoro di moderazione. Questo aggiornamento include anche un rinnovato aspetto generale della “Mod View,” rendendola più intuitiva per i nuovi moderatori. Per coloro che preferiscono l’interfaccia precedente, è disponibile un’opzione per tornare al design originale.

Percorso di Apprendimento sul Copyright & Twitch’s Copyright School

All’interno del “Creator Camp,” Twitch lancerà un nuovo percorso di apprendimento intitolato “Copyright & Your Channel.” Questo percorso fornirà agli streamer una migliore comprensione delle leggi e delle politiche di Twitch, aiutandoli a discernere cosa possono o non possono trasmettere sulla piattaforma. Inoltre, i streamer potranno ottenere informazioni dirette sul processo DMCA su Twitch, con istruzioni su come condividere contenuti in modo legale.

Twitch introduce anche la “Twitch’s Copyright School,” che includerà una serie di video educativi e un breve quiz per verificare la comprensione delle leggi sul copyright e della procedura DMCA di Twitch. Questa risorsa sarà disponibile per tutti gli utenti desiderosi di apprendere le regole e di adottare un approccio proattivo nel rispetto dei contenuti protetti da copyright. Inoltre, gli utenti che ricevono un copyright strike potranno completare la “Copyright School” per rimuovere uno strike dal proprio account.

Grazie a queste innovative aggiunte, Twitch sta dimostrando un impegno continuo per migliorare l’esperienza degli streamer e garantire un ambiente più sicuro e consapevole per la sua crescente comunità di creatori e spettatori. Per ulteriori dettagli, è possibile rivedere l’annuncio ufficiale sui canali ufficiali di Twitch.