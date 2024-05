Twitch, ora potete evitare contenuti indesiderati

Twitch ha introdotto aggiornamenti significativi per consentire agli utenti di filtrare i contenuti che preferiscono non visualizzare. Secondo quanto riportato da Eurogamer, questa novità estende le Etichette di Classificazione dei Contenuti introdotte precedentemente, che permettevano agli streamer di categorizzare le loro trasmissioni includendo tag relativi a contenuti sessualizzati, uso di droghe, gioco d'azzardo e altro ancora.

I recenti cambiamenti su Twitch consentono agli utenti di nascondere completamente le trasmissioni contrassegnate con queste etichette, in base alle preferenze personali. Alternativamente, è possibile optare per la sfocatura delle miniature delle trasmissioni che presentano contenuti sessuali. Jeremy Forrester, il Vicepresidente dei prodotti della community di Twitch, ha spiegato in un articolo sul blog: "Il nostro obiettivo con questi cambiamenti è rendere la vostra esperienza su Twitch più adatta alle vostre preferenze e permettervi di scegliere le comunità di cui volete far parte. Riconosciamo che le preferenze di visione variano da persona a persona, e dovreste avere maggior controllo su ciò che incontrate quando visitate Twitch."

Forrester ha inoltre sottolineato l'importanza che gli streamer etichettino correttamente i loro contenuti; in caso contrario, Twitch aggiungerà le etichette appropriate rendendole permanenti. Queste modifiche sono il risultato di anni di critiche riguardo i contenuti presenti sulla piattaforma. Twitch ha spesso dovuto aggiornare le proprie linee guida relative a ciò che costituisce contenuto sessuale, sebbene non senza incongruenze.

Nel corso degli anni, trasmissioni di streamer in lingerie o in vasche idromassaggio sono diventate così popolari che Twitch ha persino aggiunto una categoria specifica ampliando il sistema di tag nel 2021. Più recentemente, si è verificata una tendenza in cui gli streamer utilizzavano natiche, inguini e seni come schermi verdi. Anche il gioco d'azzardo è stato un problema per Twitch, portando a ulteriori cambiamenti nelle politiche del sito nel 2022.