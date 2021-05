Twitch: ironizza sulle Hot Tub streamer, viene bannato dalla piattaforma

La scorsa settimana un polverone mediatico ha colpito Twitch ed il mondo degli streamer, stiamo ovviamente parlando della questione “Hot Tub”. a piattaforma di streaming di proprietà di Amazon è costantemente in crescita, e grazie alle conseguenze dell’epidemia di Coronavirus ha saputo espandersi ancor di più facendo numeri impressionanti in tutto il mondo. Capita spesso, inoltre, che nuovi fenomeni prendano piede, come appunto questa speciale categoria.

Ognuno può pensarla come vuole, ma è indubbiamente un fenomeno che ha colpito anche il nostro paese. Per ovviare a qualsiasi problema Twitch ha quindi voluto creare una nuova ed inedita categoria chiamata “Pools, Hot Tubs, and Beaches”, cosa che attualmente ha riscontrato un enorme successo con numeri da capogiro in soli 4 giorni dal lancio. Nello specifico, durante il corso dei primi quattro giorni dall’implemento della nuova categoria, su Twitch sono state segnalate oltre 1,4 milioni di ore in tempo di visualizzazione.

Uno streamer di Twitch notando che la piattaforma di proprietà di Amazon stesse prendendo una strana strada. Maicon Kuster, ragazzo portoghese, ha deciso di streammare con addosso un seno finto riprendendosi mentre giocava a League of Legends. La cosa assurda? Twitch ha deciso di bannarlo per “contenuti sessuali espliciti”. Al che Kuster non ci ha visto più e si è sfogato sul proprio profilo Twitter mettendo a confronto una sua foto con quella della famosa Amouranth, una delle più discusse degli ultimi giorni.

fui banido por tempo indeterminado da twitch por "conteúdo sexual explícito" por causa disso mas isso ta de boa pic.twitter.com/9Nk0VYR87C — Maicon Küster (@maiconkusterk) May 22, 2021

Lo streamer portoghese ha condiviso anche un video sul proprio canale YouTube, ancora senza parole per l’accaduto. Effettivamente come è possibile che un ragazzo, seppur in modo scherzoso, venga bannato per contenuti sessualmente espliciti mentre quello delle ragazze è considerato qualcosa di accettabile? Questo non vuol dire che uno è meglio dell’altro, ma Twitch dovrebbe in qualche modo cambiare drasticamente il suo regolamento, come già accaduto in questi giorni demonetizzando addirittura la stessa Amouranth. La situazione al momento non è del tutto chiara ed abbastanza confusa , vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire novità in merito. Fateci sapere come sempre il vostro pensiero con un commento qui sotto nella sezione dedicata.