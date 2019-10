Twitch: anche King Gothalion segue le orme di Ninja e Shroud passando a Mixer

Dopo Ninja e Shroud anche il noto streamer di Destiny King Gothalion lascia Twitch per passare alla piattaforma di streaming di proprierà Microsoft Mixer.

Dopo il passaggio di Ninja e Shroud a Mixer un altro noto streamer lascia la popolare piattaforma di streaming Twitch per passare a Mixer.La piattaforma streaming di proprietà Microsoft, ha recentemente concluso degli accordi per portare dalla propria parte anche un’altro famoso streamer, Cory “King Gothalion” Michaels. I dettagli esatti di questi accordi non sono di dominio pubblico, ma è sicuro che in casa Mixer stiano facendo di tutto per accaparrarsi le personalità più famose del mondo dello streaming.

King Gothalion ha annunciato il suo passaggio a Mixer con un breve video sul suo profilo Twitter dove spiega la sua decisione. King Gothalion è in gran parte noto per lo streaming sia di Destiny che di Destiny 2, e la sua attività sul suo nuovo canale Mixer inizierà proprio il prossimo 29 ottobre. Lo stesso profilo Twitter di Mixer ha subito dato il benvenuto a King Gothalion con una GIF tema Destiny tutta dedicata allo streamer.

Gothalion ha affermato “Credo che lavorare più vicino a Xbox e Microsoft ci aiuterà non solo in quello che facciamo normalmente, ma anche nel potenziare quello che abbiamo sempre considerato importante per il canale, che è fare del bene con i videogiochi. Aveva semplicemente senso fare una partnership come questa, dove ho il potenziale di contare su un supporto al livello di piattaforma e l’appoggio di uno dei nomi più grandi del mondo videoludico con Xbox”.

Sembra che la piattaforma di Microsoft non sia per nulla intenzionata a fermarsi dal portare su Mixer le personalità più di spicco che hanno costruito la propria carriera su Twitch. C’è da domandarsi se arriveranno nuovi nomi altisonanti in futuro su Mixer e in che modo avrà intenzione di rispondere Twitch. Cosa pensate di questi passaggi di streamer da Twitch e Mixer? Diteci la vostra.