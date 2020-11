Twitch: non solo OST, ora il rischio ban prevede anche effetti sonori

Negli ultimi anni Twitch, piattaforma streaming di proprietà di Amazon, sta riscontrando un enorme successo tra il pubblico. Come ben sapranno un po’ tutti, il sito consente principalmente lo streaming di videogiochi, ma possiamo anche trovare diverse attività di ogni genere, insomma, Twitch è a tutti gli effetti la piattaforma streaming del momento e del futuro in generale. Visto l’incredibile successo e lo spostamento anche di famosi content creator sul noto sito viola, è indubbiamente normale assistere a “casi particolari” e/o assurdi come il ragazzo che si è addormentato in live durante una diretta con l’arrivo dei paramedici pochi minuti dopo.

Twitch recentemente si è adattato al DCMA (Digital Millennium Copyright Act), una legge creata a doc nel 1998 per evitare qualsiasi tipo di pirateria. Il DMCA consente a servizi come Twitch di ospitare contenuti creati dagli utenti che potrebbero potenzialmente violare il copyright. Twitch disattiva soprattutto le sezioni dei flussi archiviati se rileva automaticamente la musica protetta da copyright, una bella gatta da pelare per tutti gli utenti che vogliono streammare in santa pace.

Su Twitter in questi giorni, alcuni utenti si sono lamentati apertamente contro la piattaforma ed il DCMA. La motivazione? Si sono visti ricevere una ondata di avvisi di rimozione per quanto riguarda la musica, alcuni video infatti sono stati contrassegnati a causa di effetti sonori. Potrebbe sembrare tutto normale ma non lo è, visto e considerando che tali suoni sarebbero rintocchi di orologi, rumori di insetti o volatili, sirene della polizia, vento e tanto altro ancora. Twitch è venuto a sapere di questi problemi ed oltre a porgere le proprie scuse, sta incoraggiando gli streamer ad aggirare il sistema per evitare ulteriori problemi a riguardo in attesa che la società risolva una volta per tutte la situazione.

