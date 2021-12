Twitch: numeri impressionanti anche nel 2021! Ecco i momenti migliori dell’anno

Twitch si dimostra giorno dopo giorno una delle piattaforme online più di successo di questi tempi. Grazie ai sempre più numerosi creatori di contenuti che scommettono sulla piattaforma, e ai milioni di utenti sempre presenti e attivi all’interno delle chat degli streamer, la piattaforma è in un momento di salute come mai prima d’ora. Dopo un 2020 di successo, anche il 2021 di Twitch non è stato da meno sia in Italia che nel resto del mondo.

Ancora pochi giorni ed entreremo nel nuovo anno. Dopo un 2020 in cui Twitch e gli streamer hanno giocato un ruolo importantissimo per farci stare insieme agli altri, nonostante fosse molto difficile farlo dal vivo, il 2021 che sta per concludersi è stato un anno di ripartenza verso la normalità. Per la piattaforma di Amazon è stata anche l’occasione per festeggiare il suo decimo anniversario, ribadendo ancora una volta la crescita dei suoi numeri e confermandosi il principale servizio di live streaming.

In media, oltre 2,5 milioni di persone sono in diretta su Twitch a qualsiasi ora, con più di 7 milioni di streamer che creano contenuti ogni mese. Inoltre, da quando fu fondata la piattaforma 10 anni fa, le ore complessive passate sul servizio sono 67 miliardi, pari a 8 ore per ogni persona sul pianeta.

Ecco di seguito i principali momenti, a livello nazionale, che hanno infiammato Twitch in questi 12 mesi:

ZanoXVII, il secondo più grande giocatore di FIFA a livello mondiale, ha battuto il record italiano di spettatori durante una live, con 159.171 persone collegate contemporaneamente durante lo stream per il lancio di FIFA 21;

In occasione del Festival di Sanremo, Amazon Music ha organizzato un pre-show sul proprio canale Twitch condotto dal giudice di X Factor Manuelito e da Kurolily, la streamer donna più popolare su Twitch Italia;

Il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone lancia il suo canale Twitch ospitando il nuovo campione del mondo di StarCraft 2 Riccardo Reynor Romiti;

Pochi giorni prima della finale di Champions League 2021, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è stato ospite alla Bobo TV;

Si è svolto su Twitch il primo torneo italiano di scacchi (organizzato da chess.com), con la partecipazione di scacchisti professionisti e oltre 10 grandi partner;

Durante UEFA EURO 2020 la Gialappa’s Band ha commentato le partite del torneo sul suo canale Twitch, raggiungendo picchi di 7.500 spettatori durante le live. È stato il canale sportivo più visto in Italia, durante la competizione;

Il famoso giornalista ed esperto di calcio mercato Fabrizio Romano sbarca ufficialmente su Twitch. Durante le sue dirette condivide le ultime notizie sul calciomercato, dando anche spazio ad alcune celebrità del mondo del calcio. Il 31 agosto, ultimo giorno del calciomercato estivo, è stato in live 12 ore consecutive per seguire in diretta tutte le ultime trattative;

In occasione del lancio del videogioco Diablo II Resurrected è stato organizzato un esclusivo torneo su Twitch, condotto dal popolare streamer Cydonia e che ha visto la partecipazione di giornalisti, streamer, la celebre cantante Cristina Scabbia e il famoso chitarrista Mark The Hammer;

Inoltre, nel corso di tutto il 2021 sono stati lanciati su Twitch diversi nuovi show, come TheBox, il primo show notturno di Twitch, presentato dallo speaker radiofonico Bryan Box, e Yakety-Yak, lo show bisettimanale di Space Valley.

Come abbiamo potuto vedere, a rendersi protagonisti sono stati gli streamer, ma anche personaggi di “altri mondi”, come politici, sportivi, musicisti e giornalisti, sottolineando quanto Twitch abbia un ruolo sempre più centrale nel divulgare informazione e dare visibilità.