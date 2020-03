Twitch: Pow3r, Paolo Cannone e Homyatol raccolgono fondi contro il Coronavirus

Durante la serata di ieri, tre tra i canali Twitch con più seguito in Italia hanno deciso di unire le forze e organizzare una maratona. L’unico scopo dell’iniziativa è stato quello di fare una raccolta fondi per dare una mano a tutti i reparti di terapia intensiva che stanno avendo a che fare in prima linea contro il Coronavirus. Pow3r, Paolo Cannone e Homyatol si unisco quindi a tutta una serie di personaggi famosi che stanno creando e portando avanti diverse raccolte fondi con lo scopo di darci una mano a vicenda.

I tre ragazzi sono riusciti a raggiungere la cifra di 5000 Euro, che verranno devoluti all’iniziativa “Coronavirus, rafforziamo la terapia intensiva”, la campagna aperta da Chiara Ferragni e Fedez giusto qualche ora prima sulla piattaforma Gofundme. Infatti i tre streamer non sono gli unici ad abbracciare queste iniziative, sono molte le raccolte fondi che si stanno venendo a creare nelle ultime ore per aiutare i vari ospedali a gestire al meglio questo momento delicato.

Oltre a contribuire alla campagna creata da Fedez e Chiara Ferragni, il trio ha voluto riunirsi su Twitch anche per creare un contenuto che potesse intrattenere il proprio pubblico da casa. Visto che il consiglio è quello di rimanere in casa, ed evitare ogni qual tipo di spostamento non strettamente necessario fino al prossimo 3 aprile, queste iniziative riescono anche a distrarre per qualche ora.

Sicuramente un bel gesto quello messo in atto da Pow3r, Paolo Cannone e Homyatol e siamo sicuri che molti altri creatori di contenuti riproporranno la stessa cosa un pò su tutte le piattaforme digitali, così da intrattenere e dare una concreta mano in un momento molto delicato per tutto il nostro paese. Cosa ne pensate dell’iniziativa che hanno creato i tre streamer su Twitch? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.