Twitch Prime: giochi gratis di ottobre 2019 svelati in anticipo

Un leak ha svelato in anticipo i giochi gratis di Twitch Prime per il mese di ottobre 2019: ecco tutti i dettagli in merito alla questione.

Come ogni mese, domani Twitch Prime renderà disponibili una serie di giochi per PC completamente gratis. Già oggi, però, abbiamo avuto modo di scoprire quali sono le offerte di ottobre 2019 grazie al sito francese JenuxVideo, che ha avuto accesso tramite un leak a un’immagine promozionale di Twitch. Manca quindi l’ufficialità, ma l’immagine è estremamente credibile. I giochi gratis Twitch Prime di ottobre 2019, secondo le informazioni trapelate, saranno: Adam Wolfe

Deadlight Director’s Cut

Serial Cleaner

Stranger Things 3 The Game

Stranger Things 3 The Game

The Walking Dead Michonne

Questi giochi dovrebbero quindi essere disponibili domani, primo ottobre, per tutti gli abbonati Amazon Prime. Sarà sufficiente accedere alla pagina di Twitch Prime e riscattare i titoli, dopo di che li troverete nella vostra libreria Twitch Desktop. Tra i giochi compare anche il recente Stranger Things 3 The Game, tie-in retro basato sulla famosa e amata serie TV di Netflix, giunta alla terza stagione lo scorso quattro luglio. Il gioco, di base, viene venduto a 17.99 euro. Domani potremo avere la conferma della veridicità di questo leak ma nel frattempo, diteci, all'interno della proposta di ottobre 2019 per i giochi gratis di Twitch Prime, quale titolo vi interessa maggiormente?