Twitch Prime: giochi gratis di settembre 2019 per PC svelati

Ecco a voi i giochi gratis di Twitch Prime per settembre 2019: potremo giocare a ben quattro giochi PC molto interessanti questo mese.

Tra PS Plus, Games with Gold ed Epic Games Store, siamo sommersi da servizi che ci danno accesso a una serie di giochi gratuiti (o, perlopiù, compresi in abbonamenti mensili). Tra i tanti abbiamo anche Twitch Prime, che permette di accedere a una serie di giochi ogni mese. Ora, la piattaforma di Amazon ha svelato la line-up dei giochi gratis per PC di settembre 2019.

Iniziamo con Stealth Inc. 2: A Game of Clones, secondo capitolo della serie prodotta da Curve Digital: si tratta di un gioco dal taglio platform con dinamiche stealth, come è facile intuire già solo dal nome. Abbiamo poi Manual Samuel, un mix di avventura e puzzle basati sulla fisica con uno stile umoristico molto particolare.

Free Games with Prime for September are now available to claim! Grab Yoku's Island Express, Chicken Assassin Reloaded, Manual Samuel, and Stealth Inc. 2! #TwitchPrime Claim now –> https://t.co/ACYxI4lpq0 pic.twitter.com/zR9LvIl6S3 — Twitch Prime (@TwitchPrime) September 3, 2019

Passiamo poi a Chicken Assassin Reloaded, nel quale combatteremo nei panni di Mean McAllister, il “pollo più terribile di sempre”. Il nostro scopo è sconfiggere orde di nemici per salvare la fidanzata del protagonista: sono inoltre presenti meccaniche da gioco di ruolo, potremo infatti potenziare il personaggi ed equipaggiare armi e oggetti.

Per concludere, troviamo Yoku’s Island Express: si tratta di un platform che unisce il metroidvania con dinamiche da flipper. Il nostro scopo sarà quello di far avanzare una sfera all’interno di elaborati ambienti pieni di bouncer: il protagonista è collegato alla sfera e, per quanto lo si possa muovere, il nostro scopo sarà attivare al giusto momento i bounder per lanciare la sfera nella giusta direzione e raccogliere oggetti.

Diteci, quale di questi giochi vi interessa di più? Vi convince l’offerta di Twitch Prime di settembre 2019?