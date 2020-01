Twitch Prime regala 5 nuovi giochi e dei Loot Esotici per Destiny 2

Come ormai da tradizione gli abbonati al servizio Twitch Prime stanno per ricevere una nuova infornata di giochi gratuiti da riscattare e diversi contenuti bonus per i propri titoli online preferiti. Per riscattare le ricompense di febbraio che verranno presto messe a disposizione basta incorporare al proprio account Twitch il profilo che viene utilizzato per fare acquisti su Amazon.

Twitch Prime ha iniziato una collaborazione con Bungie, e fornirà ben sei mesi di equipaggiamenti esotici per tutti i giocatori di Destiny 2. Ogni loot conterrà quattro oggetti estetici tra i quali: armi esotiche, fantasmi, navi, Sparrow, emote e ornamenti per armi provenienti dalle stagioni precedenti. A partire da oggi, i membri Prime possono rivendicare il fucile automatico esotico SUROS Regime, l’ornamento esotico delle armi Coup de Main, la nave esotica OUTCRY e l’Exotic Ghost Shell Skyline Flipside. Questa offerta può essere riscattata su tutte le versioni di Destiny 2, su PC, PlayStation 4, Xbox One o Google Stadia.

I giochi gratuiti di questo mese invece includono: American Fugitive un titolo d’azione con visiuale top-down molti simile a i primi capitoli di GTA, lo strategico a turni Narcos: Rise of the Cartels, il titolo di corse di hoverbike Desert Child, il frenetico sparatutto spaziale Steredenn e chiude la cinquina per questo mese il survival horror con elementi puzzle White Night. Tutti e cinque i nuovi titoli saranno riscattabili a titolo gratuito a partire dal prossimo 3 febbraio.

Oltre a tutto ciò, alle ricompense di febbraio per gli utenti Twitch Prime si aggiungono diversi contenuti per Apex Legends, League of Legends, Black Desert Mobile e altri titoli ancora. Non vi resta quindi che riscattare tutto ciò che vi interessa. Cosa ve ne pare delle ricompense Twitch Prime per il mese di febbraio?