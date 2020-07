Twitch: ragazzino spende un capitale per supportare gli streamer

Non è la prima volta che capita una roba del genere sul web, ma a quanto pare di recente un ragazzino americano è riuscito a spendere la bellezza di 20.000 Dollari su Twitch. A segnalare l’accaduto è stata proprio la madre del ragazzino che, chiedendo supporto per recuperare quei soldi su Reddit ha raccontato nel dettaglio quel che le è accaduto. Il figlio avrebbe speso quel capitale solo per sostenere alcuni dei suoi streamer preferiti.

Il ragazzino è riuscito a spendere tutti quei soldi perché si trovava in possesso dei dati della carta di credito di sua madre. Con questa possibilità tra le mani, il ragazzino ha quindi deciso di cominciare a supportare i suoi streamer perferiti tra i quali troviamo personalità come: Tfue e alcuni giocatori professionisti dell’NBA. Il figlio minorenne non si è limitato ad iscriversi ai canali scelti, ma ha anche regalato diversi abbonamenti, fatto donazioni e acquistato bits.

Appena sua madre si è resa conto di quanto è riuscito a spendere il figlio, la donna ha subito contattato Twitch e Amazon tramite il servizio clienti e addirittura anche alcuni degli streamer che hanno beneficiato della enorme generosità del figlio. Da quanto raccontato su Reddit dalla madre però, al momento non è riuscita ad ottenere nessuna risposta, per questo ha pubblicato un post su Reddit per chiedere una mano agli utenti.

Al momento la carta di credito della donna è stata bloccata e messa in guardia dalla banca, mentre la donna sta cercando di riottenere quelli che lei ha definito come i risparmi di diversi anni. Cosa ne pensate dell’accaduto? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.