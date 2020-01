Twitch: utenti scommettono denaro falso su battaglie tra bot in Final Fantasy Tactics

Final Fantasy Tactics è un classico amato da moltissimi giocatori di tutto il mondo. Oramai, tutti lo hanno giocato e rigiocato, scoprendone ogni dettaglio anche grazie a mod e dataminer. Ora, però, è nato un nuovo progetto legato al gioco che potrebbe sorprendere anche i veterani. Tramite Twitch, vengono condivisi una serie di scontri tra IA e gli utenti possono scommettere denaro falso su chi vincerà.

Parliamo di FFT Battleground ed è un torneo automatizzato che non si ferma mai. Principalmente, si guardano dei team da quattro unità controllati da una IA che si scontrano in battaglie a eliminazione singola. Otto team competono per vincere e avere l’occasione di scontarsi contro il campione in carica: chi vince tale battaglia diventa (o rimane) il campione e attende un nuovo sfidante.

Ogni utente parte con 1000 G legati al proprio account Twitch e può scommetterne una parte in ogni match, per guadagnare altro denaro falso. All’inizio di ogni torneo, inoltre, è possibile tentare di legare il proprio nome a uno dei combattenti, oppure spendere parte del denaro per sceglierne la classe: il PG ci fa guadagnare punti esperienza che a loro volta ci fanno ottenere nuove abilità da applicare a futuri combattenti.

Si tratta in pratica di un gioco sopra il gioco, con una forte dose d’azzardo: i soldi sono falsi, lo ripetiamo ancora una volta. Gli scontro sono giocati ad alta velocità e non è semplice seguire gli eventi se non si è esperti, ma lo stream sta diventando molto popolare e i bot che lo gestiscono fanno fatica a mantenere le prestazioni al massimo.