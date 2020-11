Twitch: si addormenta in live e la chat chiama un’ambulanza

La galassia di Twitch è ormai piena di canali che propongono al proprio pubblico tutta una serie di contenuti personali e diversificati. Nel corso di una giornata intera sul sito viola di Amazon, capita di imbattersi in situazioni decisamente particolari; come nel caso di uno streamer conosciuto sulla piattaforma con il nickname di “smokey1981_nl”, il quale dopo una sessione di gioco in diretta particolarmente stancante si è addormentato in live.

Il tutto è successo mentre la trasmissione proseguiva e gli spettatori hanno potuto vedere il ragazzo prendere sonno dopo una partita classifica a Valorant. La situazione è riuscita anche a intrattenere qualcuno, ma nella chat del ragazzo c’è stato anche chi si è preoccupato. Uno degli utenti infatti, pensando che lo streamer avesse perso i sensi, ha prontamente chiamato un’ambulanza invitandola ad andare a sincerarsi della situazione in casa di smokey1981_nl. Potete vedere la clip su Twitch a questo indirizzo.

La situazione però non termina qui e riesce anche a degenerare quando i paramedici si son trovati costretti ad abbattere la porta di casa dello streamer perchè non rispondeva. Come è possibile vedere dalle diverse clip che sono state create dagli utenti, una volta svegliato il ragazzo si è trovato spiazzato dal vedere alcuni medici in casa che gli ponevano diverse domande per assicurarsi che fosse tutto a posto.

Successivamente a quanto accaduto, smokey1981_nl ha detto ai propri spettatori di stare bene e che in quel momento era solo molto stanco, tanto da addormentarsi dopo una partita senza nemmeno che se ne fosse reso conto. Cosa ne pensate a quanto accaduto su Twitch di recente? Vi è capitato di assistere a situazioni decisamente strane mentre guardavate una live su Twitch? Fatecelo sapere con un commento.