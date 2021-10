Twitch sotto attacco! Milioni di dati rubati finiscono online

In questi ultimi anni Twitch è diventata una delle piattaforme online più popolate in assoluto. Oltre a sempre più streamer che decidono di aprire le proprie attività, il pubblico della piattaforma si sta appassionando giorno dopo giorno alle dinamiche che il sito di streaming propone tra dirette e vari e content creator sempre più inclini alle collaborazioni.

Quest’oggi abbiamo scoperto che Twitch ha subito un pesante attacco hacker, il quale ha fatto emergere in rete una marea di dati sulla piattaforma e non solo. Si parla di uno dei più grossi leak di sempre, con i file rubati che sono presto finiti su 4chan.

La cartella contenente questi dati pesa la bellezza di 125 GB e contiene di tutto: codice sorgente, diversi servizi interni, client dell’app fino ad arrivare ai compensi ottenuti dei vari streamer a partire dal 2019 fino ad oggi.

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing.

Might wana change your passwords.

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021