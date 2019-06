Twitch ha annunciato gli stream per soli iscritti paganti, beta disponibile

Twitch propone un nuovo metodo per eseguire stream limitati agli iscritti paganti: ecco i dettagli su questa nuova feature della piattaforma streaming.

Twitch è una piattaforma di streaming video nella quale i content creator e gli spettatori possono interagire in molteplici modi. La “relazione” tra le due parti è uno dei punti focali dell’intera esperienza e il poter ricompensare i propri follower è sempre al centro del pensiero della società. Ora, la compagnia ha annunciato “Subscriber Stream”, ovvero delle dirette accessibili unicamente da coloro i quali si sono iscritti, pagando, al canale dello streamer.

Vediamo la comunicazione ufficiale di Twitch, che vi proponiamo in traduzione: “Le comunità sono il cuore di Twitch. Quando gli streamer e i loro spettatori si uniscono settimana dopo settimana per condividere le proprie passioni, creano una vera connessione che rende Twitch un luogo diverso da ogni altro. I creatori di contenuti ci chiedono sempre di trovare nuovi e migliori modi per ricompensare i propri spettatori. Il prossimo gadget che aggiungeremo al loro kit è il ‘Subscriber Streams’.”

“Questa feature è già disponibile in versione beta. Si tratta di un nuovo ed eccitante modo per offrire un altro vantaggio ai loro più grandi supporter. Se uno spettatore si iscrive a un canale, incluso tramite Twitch Prime, avrà accesso ai Subscribers Streams del creatore. Se non sono iscritti e arrivano su un canale che sta eseguendo un stream per soli iscritti, vedranno una preview di quanto sta accadendo e potranno unirsi immediatamente iscrivendosi.”

Si tratta di una nuova feature che può avere risvolti positivi, ma tutto dipende da come sarà usata dagli streamer di Twitch. Inoltre, nessuno è costretto a condurre degli stream limitati ai soli iscritti, quindi se un content creator non apprezza la novità, può semplicemente non sfruttarla. Voi cosa ne pensate?