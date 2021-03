Twitch: streamer banna gli utenti perché donano troppi soldi

Twitch continua a prendere delle pieghe sempre meno incoraggianti (giusto ieri, abbiamo riportato l’inaspettato boom di follower di una cam che inquadra un incrocio) e, ad accorgersene, sono anche gli stessi streamer. Il problema è principalmente uno: la gente spende troppo, e se per molti creativi della piattaforma è qualcosa di goloso, altri si rendono conto di quando il supporto sfocia in qualcosa di poco confortante. Lo streamer ‘Ludwig’ ha quindi fatto notare ai suoi fan di essere fuori controllo cercando di riprenderli.

Infatti, durante la ‘Subathon’ sul suo canale Twitch, una sorta di maratona infinita che aumenta la sua durata ad ogni singola donazione in bit, oppure attraverso sub, Ludwig ha notato che la sua community stava evidentemente esagerando. Addirittura, alcuni spettatori hanno donato migliaia di sub, raggiungendo la folle cifra di 7.000$. Così lo streamer ha deciso di introdurre delle regole, invitando gli utenti a non donare troppo per evitare il ban. Insomma, una situazione alquanto disagiante che Ludwig ha intercettato e bloccato, affermando in live:

“Dal momento che non posso sapere da dove vengono quei soldi, se si tratta del conto bancario della mamma o semplicemente di qualche attività in forte espansione di qualcuno, a volte non mi sembra appropriato. 100 donazioni sono veramente tante. Corrispondono a 500 dollari!” – ha poi continuato Ludwig – “Il mio problema è che le persone spendono troppi soldi ed è un po’ disagiante. Voglio ridurre la quantità di denaro speso, con un limite massimo di 100 regali d’abbonamenti“, ha concluso lo streamer.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per aggiornamenti costanti sui vostri titoli preferiti. Nel frattempo, date un’occhiata alla nostra pagina speciale dedicata all’universo Xbox: cliccate qui per visualizzarla!