Twitch: streamer fa causa dopo essere stato bannato e vince

Se lo si guarda da esterni, il mondo di Twitch sembra essere quello che molti chiamano “perfetto”. La piattaforma di proprietà di Amazon ha indubbiamente cambiando il mondo dello streaming e ad oggi conta migliaia di content creator in tutto il mondo. Chi è un bravo intrattenitore o chi ha avuto una base solida in precedenza, ora avrà quasi sicuramente firmato un contratto con il sito viola, che richiede in cambio un duro impegno ed un lavoro costante.

Twitch ha però un regolamento ferreo da seguire, se nell’eventualità uno streamer dovesse inciampare e subire un “ban permanente” risulta essere quasi impossibile da sistemare, rovinando mesi o addirittura anni di duro lavoro. Abbiamo specificato “quasi” perché un ragazzo è riuscito a vincere una causa contro la potente piattaforma.

Era il lontano 2016 quando Twitch ha vietato a James “PhantomL0rd” Varga di trasmettere in streaming ai suoi 1.4 milioni di seguaci contenuti ritenuti d’azzardo riguardanti CS:GO. La causa, che andava avanti dal 2019, si è recentemente conclusa con Twitch che ha dovuto fare dietro front e riammettere lo streamer. “Ho vinto la mia causa contro Twitch su tutti i fronti!”, avrebbe annunciato il ragazzo sul suo profilo Twitter ufficiale diversi giorni fa, testimoniando la sua incredibile felicità a riguardo.

I WONNNNNNNNNNNNN!!!

I WON MY LAWSUIT VS TWITCH ON ALL COUNTS!!!!!

Twitch LOST EVERYTHING, including the fraud claim against me for the CSGOShuffle allegations!!!

This is a win for ALL streamers! Twitch can’t bully, lie & treat streamers unfairly the way they have for years!!! pic.twitter.com/G0gxqiBkRQ

— PhantomL0rd (@PhantomL0rd) April 23, 2021