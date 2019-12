Twitch: streamer gioca per quasi 600 ore in un mese, stabilito record mondiale

Il mondo videoludico durante questi anni ha sempre saputo sorprenderci in diverse maniere. Spesso basta un titolo particolare per rendere questo ramo artistico a dir poco strano o semplicemente discusso. Ovviamente a influire su questa “varietà” generale sono i giocatori di tutto il mondo che, grazie alle loro imprese, riescono moltissime volte a impressionare il pubblico mainstream. Twitch in questi anni ha saputo dare un luogo a svariati “fenomeni” fuori dal comune.

Non è sicuramente la prima volta durante la quale ci si ritrova a parlare di record mondiale e Twitch. Durante quest’ultima settimana però il mondo videoludico ha avuto “l’onore” di assistere a un traguardo molto particolare. Andrew Bodine (conosciuto anche come GiantWaffle) è riuscito a toccare un record a dir poco impressionante. Il noto streamer è riuscito a toccare le 572 ore di gioco trasmesse in un mese su Twitch.

Tale cifra a un primissimo impatto potrebbe risultare abbastanza nella norma. Tuttavia se si va ad analizzare il dato in maniera più dettagliata ci si rende conto che si parla di un medio giornaliero di circa 19 ore. Infatti Bodine ha passato lo scorso mese a streamare giornalmente quasi 20 ore, arrivando così a stabilire un nuovo record mondiale. Durante queste lunghe sessioni di gameplay lo streamer è riuscito a variegare il proprio contenuto portando gameplay di giochi sempre diversi (come Luigi’s Mansion 3, Death Stranding, Red Dead Redemption 2 e tanti altri ancora).

Ovviamente per arrivare a questo risultato GiantWaffle si è allenato per mesi. A detta dello streamer lo sforzo fisico e mentale richiesto per compiere questo traguardo è stato molto duro. Proprio per questo motivo la nostra redazione sconsiglia vivamente di buttarsi in sfide simili che potrebbero avere un impatto molto negativo sulla propria salute. Diteci ovviamente la vostra su questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!