Twitch: streamer spagnolo distrugge il record di visualizzazioni

Twitch ormai sta cominciando a prendere sempre più piede nelle nostre vite, la maggior parte degli appassionati in un modo o nell’altro segue uno streamer; che sia italiano o internazionale è indifferente. Il punto di forza della piattaforma viola è sicuramente il contatto diretto con i fan, decisamente più diretto a differenza di YouTube. Ciononostante il sito sotto il controllo di Amazon ha delle regole rigide che a volta risultano essere complicate da capire specialmente per coloro che vogliono affacciarsi per la prima volta a questa nuova moda. Insomma, fare lo streamer su Twitch è un lavoro davvero arduo ma, se sei in grado di intrattenere bene il pubblico, riuscirai a toglierti tanti sfizi.

Questo è sicuramente quello che avrà pensato all’inizio della sua carriera TheGrefg, noto streamer spagnolo famoso specialmente su Fortnite, il quale nella giornata di ieri ha letteralmente distrutto il record di visualizzazioni assolute su Twitch, circa 2,5 milioni di spettatori connessi contemporaneamente. Il ragazzo stava trasmettendo in diretta l’annuncio ufficiale della sua skin inserita nel battle royale targato Epic Games. Questo fatto ha portato ad un vero e proprio passaparola per un sacco di utenti che poi sono diventati veri e propri spettatori, raggiungendo così la cifra sopra citata. Per farvi capire quanto sia incredibile il record, il noto streamer italiano Pow3r ha raggiunto la bellezza di 700 mila utenti connessi, record nostrano. Parliamo quindi di quasi 2 milioni di utenti di distacco.

Fa quasi pensare che da una live dedicata ad una skin di Fortnite si sia battuto un record che difficilmente possa essere raggiunto nel breve tempo. Questo testimonia ancora una volta quanto Twitch sia praticamente entrato nel collettivo generale, una piattaforma che unisca content creator e appassionato in un’unica persona. Ultimamente la Spagna sta vivendo un periodo roseo sulla piattaforma, hanno cominciato a cavalcare l’onda del successo di Rust creando un server dedicato ma c’è da dire che anche nel Belpaese abbiamo a che fare con una quantità enorme di streamer tutti incredibilmente eccelsi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo streamer? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardante Twitch.