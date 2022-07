Da quando Twitch ha cominciato a spopolare, più o meno in concomitanza con il primo lokcdown causato dall’epidemia di COVID, la piattaforma di proprietà di Amazon ha dato il benvenuto a un numero di streamer e utenti impressionante. È praticamente impossibile stare dietro a tutte le trasmissioni giornaliere che avvengono sulla piattaforma, e sempre più spesso emergono nuovi fenomeni e trend che vanno per la maggiore.

Ormai Twitch non è più solamente la casa dei gamer, ma si possono trovare contenuti di ogni tipo. C’è anche chi, per esempio, si diverte a proporre alla propria community dei contenuti più sperimentali come la nota twitcher ‘poopernoodle’, una ragazza che di recente si è trovata sotto grandi i riflettori del web per un particolare contenuto che ha pensato di proporre sul proprio canale.

Questa creatrice di contenuti ha deciso di effettuare un esperimento che sta facendo parlare molto in queste ore, dato che la streamer ha deciso di acquistare e indossare un corpetto con un prosperoso seno finto e apparire nella propria diretta giornaliera in quella mise. Il tutto non è stato fatto tanto per apparire, ma la missione della ragazza era ben chiara fin dall’inzio, e a quanto pare ha dato i risultati che lei aveva preventivato.

to the people qtring insisting I have proved that women have it easier on twitch: women are not boobs.

What’s stopping you from buying a pair of honkers and just trying it out yourself? ☺️ https://t.co/Jx02NGwwt2

