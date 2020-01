Twitter: ecco i giochi più chiacchierati del 2019, Fortnite non vince

Twitter è uno dei luoghi di conversazione a tema videoludico più utilizzati dagli utenti di tutto il mondo e, nel 2019, è cresciuto sempre di più. Durante gli scorsi 12 mesi, infatti, sono stati pubblicati 1.2 miliardi di tweet sui videogiochi, con una crescita del 20% rispetto al precedente anno. Quali sono però i giochi e gli argomenti più chiacchierati?

La risposta arriva direttamente da Twitter che, tramite il proprio blog, ci mostra la Top 10:

Fate/Grand Order Fortnite Final Fantasy Identity V Granblue Fantasy Ensemble Stars Monster Strike PlayerUnknown’s Battlegrounds Minecraft Super Smash Bros.

Come potete vedere, Fortnite non riesce a essere il più chiacchierato dall’utenza mondiale. Al primo posto troviamo il popolarissimo Fate/Grand Order, un gioco mobile di produzione giapponese (Aniplex/Sony Music). In quarta posizione troviamo invece Identity V, un gioco cinese in stile Dead by Daylight. Non manca poi PUBG, altro apprezzato battle royale, ma anche Nintendo riesce a ottenere una posizione grazie all’amatissimo Super Smash Bros.

Per quanto riguarda invece gli Stati che chiacchierano di più su Twitter riguardo ai videogame, troviamo:

Giappone USA Sud Corea Thailandia Brasile Francia Gran Bretagna Indonesia Spagna Filippine

Gli show più chiacchierati sono invece stati:

E3 2019 Tokyo Game Show 2019 The Game Awards 2019 Paris Games Week Fate/Grand Order Fest Gamescom 2019 BlizzCon 2019 TwitchCon 2019 Tokaigi Game Party Tokyo 2019 PAX East 2019

Infine ecco quali sono i content creator più chiacchierati:

Ninja (@Ninja) ElRubius (@Rubiu5) Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye) Tfue (@TTfue) CourageJD (@CouRageJD) Nadeshot (@Nadeshot) Pokimane (@pokimanelol) TimTheTatman (@timthetatman) Dr Lupo (@DrLupo) Dr. Disrespect (@drdisrespect)

Ovviamente non poteva mancare Ninja, noto streamer di Mixer dedito principalmente a Fortnite. Il 2020 si prospetta inoltre molto positivo grazie all’arrivo di molti giochi di alto livello e, sopratutto, delle nuove console da gioco che causeranno notevole rumore.