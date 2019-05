Twitter: svelati i giochi e gli streamer più chiacchierati degli ultimi mesi

Twitter è uno dei social media più usati nel mondo del gaming: scopriamo quali sono i giochi e gli streamer più chiacchierati degli ultimi mesi.

I social media sono uno dei punti di riferimento dei più giovani e, più nello specifico, degli appassionati di videogiochi nel mondo. In particolar modo, Twitter è uno dei più sfruttati: non è una conseguenza sicura, ma essere i migliori significa spesso essere i più chiacchierati. La domanda quindi è: quali sono i giochi di cui si è maggiormente parlato negli ultimi mesi? E quali sono le personalità del mondo gaming ad aver attirato maggiormente l’attenzione del pubblico?

A rispondere a questo domande ci pensa Rishi Chadha, Head of Gaming Content Partnerships di Twitter. La lista dei personaggi più chiacchierati non sorprenderà troppo voi lettori: troviamo infatti PewDiePie, MrBeast, il (polemico) streamer Ninja, Rubius, DrLupo, CouRage e Nadeshot. PewDiePie, in particolare, è stato tra i più citati anche in seguito al suo “scontro” contro Indian Music Label & Movie Studio per il mantenimento della posizione di canale YouTube con più iscritti, il quale ha dato il via anche allo slogan “Subscribe to PewDiePie“. Per quanto riguarda gli atleti di eSports, invece, la prima posizione è dominata da Tfue, seguito da Mith e Leffen.

Per quanto riguarda i videogiochi, infine, non può mancare Fortnite: il battle royale di Epic Games rimane in cima alle classifiche in ogni categoria, anche grazie ai continui aggiornamenti. I fan stanno attendendo in questi giorni l’arrivo della Stagione 9, dopo che un grande evento ha sconvolto la mappa di gioco.

Su Twitter hanno però trovato spazio anche altri titoli, come Fate/Grand Order (che ottiene il primo posto, superando Fortnite, tra l’altro), Grandblue Fantasy, Ensemble Stars e Super Smash Bros. Ultimate, dimostrando che l’interesse del pubblico mondiale non si limita ai battle royale. Diteci, anche voi sfruttare Twitter per seguire i giochi e i personaggi più famosi del momento?