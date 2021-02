Ubisoft: 80 Euro sarà il prezzo standard per i giochi next-gen?

Non è affatto la prima volta che si torna a parlare di un possibile aumento di prezzo per i prossimi titoli in uscita su PlayStaion 5 e Xbox Series X|S. A dire la verità, sono già diversi gli esempi concreti di titoli usciti sul mercato ad un prezzo maggiore rispetto ad una generazione videoludica fa. Tra le ultime compagnie che si sono poste i dubbio sull’aumento del costo dei propri titoli troviamo anche Ubisoft.

Le dichiarazioni della società francese, sono avvenute durante l’ultima riunione con i propri azionisti. Dato un aumento dei prezzi di alcuni grandi produzioni già uscite sulle console di nuova generazione, è stato chiesto se anche Ubisoft ha in programma di aumentare i prezzi dei prossimi Assassin’s Creed, Far Cry e tutte le proprie IP in uscita non prima del prossimo anno fiscale fino ai tanto discussi 80€.

A rispondere a questa domanda è stato Frédérick Duguet, il direttore finanziario di Ubisoft, il quale ha affermato quanto segue: “In termini di prezzi, abbiamo analizzato le dinamiche competitive dell’ultimo trimestre e stiamo ancora guardando verso diverse nuove opportunità, ma non abbiamo ancora preso alcuna decisione.” La stessa compagnia francese aveva precedentemente affermato che la prima ondata di giochi per PS5 e Xbox Series X|S non sarebbero costati più delle versioni old-gen, ed è effettivamente andata così.

Questo, però, non andrebbe ad escludere che i titoli che verranno rilasciati nel prossimo futuro ricevano un aumento del prezzo fino agli 80€. Ad oggi Ubisoft non ha ancora preso una decisione netta, per questo non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e scoprire con i prossimi annunci come si muoverà la compagnia transalpina sulla questione. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Ubisoft? Vi aspettate un aumento di prezzi per i loro prossimi giochi oppure no?