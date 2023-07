Sembrerebbe che Ubisoft abbia accantonato i piani per il sequel di Immortals: Fenyx Rising, uno dei giochi maggiormente apprezzati degli ultimi anni dello studio francese. A riportare la notizia, VGC (Video Games Chronicle), che rivela, tramite fonti anonime, che il tanto atteso seguito era ancora in fase iniziale presso Ubisoft Quebec, ma che è stato recentemente cancellato a causa di presunti ostacoli nella realizzazione di un franchise definibile “solido”.

Ubisoft per Immortals prevedeva di far crescere il franchise attraverso una serie di giochi che esplorassero diverse mitologie, oltre a quella greca. Un progetto che avrebbe portato i giocatori a immergersi nelle leggende delle isole hawaiane e della Polinesia.

Ma perché un gioco che comunque aveva buone potenzialità è stato… presumibilmente cancellato? Il motivo può essere senz’altro legato alla volontà di Ubisoft di concentrarsi su Assassin’s Creed e su progetti che portino effettivamente dei guadagni all’azienda. Negli ultimi anni ci sono stati svariati flop che hanno causato un forte ridimensionamento e se si considera anche i vaporware quali Skull & Bones, Beyond Good & Evil 2 e la remastered di Prince of Persia, le cose non aiutano.

Già a gennaio, Ubisoft aveva annunciato la cancellazione di tre giochi non ancora annunciati (escludendo il seguito di Immortals) e aveva pianificato di concentrarsi sulla forza delle sue IP più importanti e sui live service, in seguito alle vendite di software inferiori alle aspettative durante la stagione natalizia. Quindi tutto questo, non sorprende più di tanto.

Un portavoce di Ubisoft ha riferito a VGC che l’azienda “non commenta voci o speculazioni”. Scopriremo solo con il passare del tempo se il seguito di Immortals sia stato effettivamente cancellato.