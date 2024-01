Ubisoft alza l'abbonamento del 20%, pochi miglioramenti in cambio

Ubisoft ha recentemente annunciato un'espansione della sua offerta di servizi di abbonamento, introducendo due nuovi piani che promettono di offrire una maggiore varietà di scelte e un accesso più flessibile alla vasta libreria di giochi del publisher.

Il primo piano, denominato Ubisoft+ Premium, offre un pacchetto completo a €17,99 al mese (prima era 14,99, abbiamo quindi un rincaro del 20%, ma senza peculiarità in più). Gli abbonati avranno accesso all'intero catalogo di Ubisoft su PC, con l'inclusione di giochi al day one e l'opportunità di giocare in anteprima a titoli in uscita, come l'attesissimo Prince of Persia: The Lost Crown. La sottoscrizione Premium fornirà inoltre selezioni di titoli disponibili per le piattaforme Luna e Xbox.

Dall'altra parte, Ubisoft+ Classics è una proposta più economica, ideale per chi desidera concentrarsi su una selezione curata di circa cinquanta giochi. Al costo di soli €7,99 al mese, questa opzione è disponibile esclusivamente su PC e include titoli popolari come Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Extraction e molti altri. Sebbene Classics rinunci a alcune delle funzionalità premium, rappresenta una soluzione più accessibile per i giocatori che vogliono godersi i titoli preferiti a un prezzo conveniente.

Philippe Tremblay, Direttore degli Abbonamenti presso Ubisoft, ha dichiarato: "Con Premium garantiamo agli utenti l'accesso alle nuove uscite e, in alcuni casi, come per Prince of Persia: The Lost Crown, l'accesso anticipato ai titoli di prossima uscita. Classics, invece, si basa sul feedback positivo degli abbonati e offre un servizio incentrato sui giochi più amati del nostro catalogo".

La decisione di introdurre questi nuovi piani sembra essere stata un'ottima mossa. Tremblay rivela infatti un superamento delle aspettative per i nuovi abbonati e un aumento dei giocatori attivi mensili.