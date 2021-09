Ubisoft: anche i Rabbids hanno il loro Pokémon GO… a Versailles

Ubisoft è appena entrato in partnership con il Palazzo di Versailles per il lancio di una nuova app per smartphone che sfrutta la Realtà Aumentata come Pokémon GO. Tale applicazione vede la partecipazione dei Rabbids come star principali del gioco.

Rabbids @ Versailles, è questo il nome che Ubisoft ha voluto affibbiare al suo nuovo gioco mobile sullo stile di Pokémon GO. L’applicazione è fruibile solo al sito turistico del Palazzo di Versailles, in Francia, ed è composta da tanti minigiochi in Realtà Aumentata che mirano a catalizzare l’attenzione dei più giovani durante le visite al Palazzo. Ubisoft stessa parla di “un’esperienza di apprendimento piena di divertimento“, che prende la forma di una caccia al tesoro dove i Rabbids hanno invaso i giradini del palazzo e i giocatori devono stanarli.

Obiettivo del gioco: rintracciare il misterioso Rabbid Luigi XIV. Tutti e 10 i minigiochi presenti nell’app si avviano non appena il giocatore arriva in aree specifiche, aiutando in questa maniera i piccoli visitatori a scoprire siti come il Bacino di Latona, i boschetti dei giardini francesi o il Parterre dell’Orangerie, tutte località caratteristiche del Palazzo di Versailles. La nuova app mobile di Ubisoft è già disponibile sia su iOS che Android, ma ovviamente può essere giocata esclusivamente mentre si visita il Palazzo.

Non è la prima volta che Versailles compare in un videogioco: in Pokémon X e Y per esempio c’è la Reggia Aurea, una località chiaramente ispirata al sito francese nella regione di Kalos che è dichiaratamente ispirata alla Francia. I Rabbid di Ubisoft al momento sono impegnati con gli studi di Milano e Parigi (e con quelli di Nintendo) per la futura pubblicazione di Mario + Rabbids Sparks of Hope nel 2022, sequel diretto di Kingdom Battle che vede i simpatici conigli combinaguai alle prese con la salvezza della galassia assieme a Super Mario e i suoi amici.