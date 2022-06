Dopo il nuovo Mario + Rabbids, un altro gioco Ubisoft è stato protagonista di un leak. Parliamo di Skull & Bones, il gioco a tema piratesco annunciato nel lontano giugno 2017 e sparito dai radar subito dopo. Ora, secondo il Microsoft Store, l’uscita del gioco sarebbe più vicina che mai, con l’insider Tom Henderson che afferma una presentazione in dirittura d’arrivo entro il mese prossimo.

Secondo l’account Twitter Aggiornamenti Lumia, che da sempre riesce a effettuare un datamining dello store Xbox, Skull & Bones sarebbe praticamente prossimo alla release. Stando all’utente dietro l’account, infatti, il gioco di Ubisoft dovrebbe essere pubblicato l’8 novembre 2022, a oltre cinque anni dalla sua presentazione. La data di uscita è abbastanza plausibile, considerando che il gioco è comparso nel database dell’ente di rating statunitense, ovvero l’equivalente del nostro PEGI e solitamente, quando accadono fatti di questo genere, significa che un titolo è praticamente pronto per la commercializzazione.

Oltre alla data di uscita, un ulteriore leak ha svelato alcuni dei possibili contenuti aggiuntivi per il gioco, relativi al pre-order. Come bonus per la prenotazione, Ubisoft dovrebbe regalare alcune missioni aggiuntive, un bonus pack premium, un token e due elementi digitale di sicuro interesse, ovvero la soundtrack e l’artbook. Come di consueto in questi casi, però, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze e attendere ulteriori comunicazioni ufficiali in merito.

Skull and Bones: 2022-11-08 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 28, 2022

Come dichiarato in apertura, Skull & Bones è stato annunciato nel 2017 ma da allora il gioco è praticamente sparito. Forti rumor volevano Ubisoft essere impegnata in un reboot del gioco ed è molto probabile che ora il titolo sia passato da un modello single player first a un multiplayer first. Chiaramente, per scoprire la verità, sarà necessario attendere un eventual re-revival. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.