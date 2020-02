Ubisoft: nuovi Assassin’s Creed e Far Cry in uscita entro marzo 2021?

Quando Ubisoft ha reso pubblici i propri risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2019, la compagnia francese aveva rivelato che tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sarebbero stati rilasciati cinque nuovi titoli tripla A. Tre di questi giochi saranno: Watch Dogs Legion, Gods and Monsters e Rainbow 6 Quarantine, mentre gli altri due non sono ancora stati svelati, ma sembrerebbero riguardare due dei brand più grossi dell’azienda.

Qualche ora fa Jason Schreier di Kotaku ha dichiarato tramite il proprio profilo Twitter che i restanti due titoli saranno presumibilmente i nuovi capitoli di Assassin’s Creed e Far Cry. Le voci di corridoio riguardo al prossimo Assassin’s Creed sono state parecchie negli ultimi periodi, tanto che stando ad alcune di esse il titolo sarebbe in sviluppo con i nomi in codice Ragnarok o Vikings. Mentre per quanto riguarda Far Cry 6, al momento tutto sembra tacere.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

Nel suo tweet Schreier fa anche menzione alla possibilità di non assistere, nuovamente, al ritorno della saga di Splinter Cell. L’insider dice chiaramente che i fan dell’IP con protagonista Sam Fisher potrebbero rimanere delusi per l’ennesima volta nel non vedere il ritorno dell’agente segreto durante i prossimi appuntamenti comunicativi di Ubisoft.

Quello che sarà il prossimo anno fiscale di Ubisoft dovrà essere sicuramente più convincente rispetto all’ultimo periodo. Sia Ghost Recon Breakpoint che The Division 2 non hanno convinto a pieno, e i risultati per nulla ottimali si sono fatti sentire facendo cambiare immediatamente le strategie dell’azienda francese. Siete d’accordo con Jason Schreier? Saranno Assassin’s Creed e Far Cry i due brand importanti a tornare alla ribalta nel prossimo futuro di Ubisoft?