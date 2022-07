Ubisoft chiuderà i server per molti dei suoi giochi a settembre. Tra questi, ci sono titoli come Assassin’s Creed 3, Brotherhood e Liberation. Oltre a tagliare qualsiasi componente multiplayer, ciò renderà anche impossibile accedere ai loro DLC, anche nel caso in cui siano stati acquistati prima di quella data. In totale, lo studio chiuderà il supporto per quindici titoli, rendendo impossibile l’utilizzo dei DLC a partire dal primo settembre 2022.

“La chiusura dei servizi online per alcuni giochi meno recenti ci consente di concentrare le nostre risorse per fornire esperienze straordinarie per i giocatori che stanno giocando a titoli più recenti o più popolari”, si legge nel post sul blog che annuncia la decisione. “Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, il 1 settembre 2022 un certo numero di titoli meno recenti verrà aggiunto al nostro elenco di servizi online dismessi”. La dicitura nella sezione che discute gli effetti sui DLC dei giochi suggerisce inoltre che, non solo i giocatori non saranno in grado di scaricarli, ma non potranno nemmeno giocarci. “L’installazione e l’accesso ai contenuti scaricabili (DLC) non saranno disponibili”, si legge. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che non sarete più in grado di collegare i vostri account Ubisoft ai giochi, rendendo potenzialmente impossibile dimostrare di possedere i DLC.

Tuttavia, alcuni titoli come Assassin’s Creed 3 e Far Cry 3 saranno ancora disponibili grazie alle loro remastered. In questo modo, i giocatori potranno disporre ancora dei contenuti aggiuntivi. Di seguito, trovate l’elenco completo dei titoli che non saranno più supportati a partire da settembre.

Anno 2070

Assassin’s Creed 2

Assassin’s creed 3

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Liberation HD

Assassin’s Creed Revelations

Driver San Francisco

Far Cry 3

Ghost Recon Future Soldier

Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate

Rayman Legends

Silent Hunter 5

Space Junkies

Splinter Cell: Blacklist

ZombiU

Non sorprende che la reazione alla notizia da parte dei fan sia ampiamente negativa. Molti sono frustrati dal fatto che i DLC per i quali hanno speso soldi diventino inaccessibili. Resta da vedere se Ubisoft ha in programma un risarcimento per i giocatori danneggiati. Dopo l’interessante iniziativa in favore del clima, questa è sicuramente una scelta che farà discutere parecchio.