Ubisoft: cancellata la nuova IP a tema spaziale Pioneer

Ubisoft era al lavoro su un nuova IP a tema spaziale chiamata Pioneer da qualche anno, ma molteplici fonti hanno annunciato che il progetto è stato abbandonato. A confermarlo sono Alex Hutchinson, ex-director presso Ubisoft Montreal, Jonathan Cooper, anch’esso ex-director presso Ubisoft, e Pascal Blanché, il quale è ancora al lavoro per la compagnia francese.

Tutti loro hanno condiviso un tweet tramite il quale hanno salutato il gioco. Non si conoscono le cause ufficiali della cancellazione, ma pare che l’opera fosse in difficoltà da diverso tempo e quindi non sembra strano che Ubisoft abbia deciso di eliminare il tutto.

It was a good ride. — Pascal Blanché 🇫🇷🍁 (@pascalblanche) January 15, 2019

È difficile essere dispiaciuti di questa cancellazione, visto che in pratica non c’erano informazioni sull’IP. Speriamo che le persone dietro questo progetto possano riprendere presto a lavorare su qualcosa di nuovo e, auspicabilmente, di successo.