Ubisoft sarà comprata da Tencent a breve?

Lo scontro occidente vs oriente è sempre più attuale nelle notizie quotidiane ed è reale anche nel mondo videoludico. Il mercato asiatico è in rapida espansione ed è sempre di più punto di riferimento per i grandi sviluppatori europei e americani. Al tempo stesso, però, sono sempre di più le grandi aziende asiatiche (in particolar modo cinesi) che vogliono viaggiare verso ovest. Una di queste è Tencent, di cui vi abbiamo già parlato nel nostro approfondimento. Ora, pare che si parli di una possibile acquisizione di Ubisoft.

A ipotizzarlo è Joost Van Dreunen, responsabile della divisione gaming dell’agenzia d’analisi Nielsen. Dreunen ipotizza che già nel corso del 2020 Tencent acquisti Ubisoft. Il colosso cinese, come vi avevamo segnalato, possiede già una quota minima dello sviluppatore d’Oltralpe, ma potrebbe non bastargli, sopratutto perché i titoli Ubisoft hanno un grande successo tra i giocatori cinesi.

Attualmente Ubisoft vale circa sette miliardi di dollari ma non si trova in un momento semplice: il flop commerciale di Ghost Recon Breakpoint ha convinto la società a modificare il proprio approccio e ha investire in ristrutturazioni e in nuovi team creativi che avranno il compito di rendere le varie IP più particolari e interessanti.

Secondo l’analista, Tencent acquisterebbe Ubisoft per tipo dieci miliardi di dollari. Al tempo stesso, dobbiamo ricordare che Yves Guillemot ha passato gli ultimi anni a impedire a Vivendi, altra società francese, di acquisire Ubisoft. L’idea che il fondatore possa rinunciare alla propria indipendenza, anche se in un momento non semplicissimo per l’azienda, non è da dare affatto per scontata, indipendentemente dalle cifre in ballo. Per ora ovviamente si tratta di ipotesi: scopriremo in futuro quali possano essere i piani di Tencent che, ricordiamolo, ha recentemente affermato di volersi espandere sempre di più anche fuori dal lato gaming.