Ubisoft+, il servizio di abbonamento che vi permette di accedere all’intero catalogo della celeberrima casa francese, in maniera molto simile al Game Pass di Xbox, è ora disponibile a un prezzo straordinario e che potrebbe convincere anche i più scettici a dare una chance a questo servizio.

Fino al 9 agosto, difatti, si potrà ottenere un mese di abbonamento a Ubisoft+ al prezzo simbolico di 1€, senza distinzioni tra PC Access e Multi Access. Insomma l’occasione perfetta per esplorare la vasta gamma di giochi proposti da Ubisoft senza alcuna limitazione.

Ubisoft+, difatti, offre l’accesso completo a quasi tutti i titoli del catalogo Ubisoft. Da Assassin’s Creed Valhalla, passando per Watch Dogs Legion fino all’epica di Immortals: Fenyx Rising, tutti i Tripla A rilasciati da Ubisoft negli scorsi anni sono presenti nel catalogo e, se non siete fan degli open world targati Ubi, sicuramente troverete qualcosa che catturerà la vostra attenzione nel vasto catalogo di titoli messi a disposizione dalla casa francese.

Inoltre, Ubisoft+, è disponibile anche su console Xbox dallo scorso aprile e anche se l’offerta a 1€, su Xbox, prevede una selezione di titoli più ridotta, potrebbe essere una buona idea estendere il vostro catalogo di giochi per un mese, magari in attesa delle uscite più calde che arriveranno a partire dal prossimo settembre.

Ricordatevi, però, che una volta terminato il primo mese, la sottoscrizione si rinnoverà al prezzo ufficiale di 17,99€, quindi, se per qualsivoglia ragione il servizio non vi avrà convinto, ricordatevi di disdire l’abbonamento per tempo.

Resta indubbio, comunque, che per un singolo euro, avere la possibilità di provare per trenta giorni qualsivoglia produzione targata Ubisoft, o magari iniziare e finire un titolo che da tempo volevate recuperare, è un’opportunità decisamente allettante e che ci auguriamo faccia scoprire le ottime qualità di Ubisoft+, a quell’utenza poco propensa a questi abbonamenti in stile “all you can play”.