L’estate si avvicina sempre più e, con essa, anche il tempo libero per molti videogiocatori. Se siete alla ricerca di qualche bel titolo, in offerta e magari anche particolarmente longevo, a fare al caso vostro sono gli sconti leggendari dell’Ubisoft Store. Una tornata di offerte davvero eccezionale, che vi permetterà di risparmiare fino al 90% sui prezzi di listino.

La Complete Edition dell’ottimo Assassin’s Creed Valhalla è ad esempio disponibile con ben il 70% di sconto, permettendovi così di mettere le mani a un prezzo stracciato sull’intera epopea norrena degli assassini. Se amate i racing game non potete invece farvi sfuggire The Crew 2 con il 90% di sconto, mentre se preferite giocare con gli amici a fare al caso vostro è sicuramente The Division 2 con l’85% di sconto.

I giochi e DLC in super sconto sull’Ubisoft Store non si fermano ovviamente agli esempi qui sopra, ma vanno a toccare quasi l’intero catalogo di Ubisoft. Potete trovare tutte le offerte, tra le quali difficilmente non scoverete qualcosa di vostro interesse, seguendo comodamente la pagina dedicata a questo link.

Le offerte non si fermano ovviamente a tutti questi giochi e DLC in sconto fino al 90% sull’Ubisoft Store. Sul mercato, infatti, esistono anche molte altre offerte degne di nota. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.. Siete particolarmente interessati solo a risparmiare decine di euro sui migliori giochi del publisher transalpino? Potete trovarne molti a un super prezzo seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!