Mentre ci avviciniamo a gran velocità ai prossimi The Game Awards 2022, molti appassionati sono in attesa di scoprire quali saranno i nuovi annunci che si susseguiranno durante la serata di gala. Come da tradizione, infatti, ai TGA non ci saranno solamente le premiazioni dei giochi migliori di quest’anno, ma anche tutta una serie di annunci di nuovi titoli e aggiornamenti importanti su quelle che sono le esperienze più attese l’anno prossimo. In tutto questo, però, sembra che Ubisoft abbia appena svelato lo sviluppo di un nuovo gioco.

Stando alle ultime segnalazioni apparse in rete, sembra che lo studio di Ubisoft Leamington sia attualmente al lavoro su una nuova IP open world tripla A. A darci questo indizio sono alcuni annunci di lavoro apparsi sul sito ufficiale dello studio dove, tra le diverse richieste ci sono annunci che descrivono questa misteriosa IP come un “nuovo tipo di esperienza open world che propone una serie di sfide che non sono ancora state esplorate nell’industria videoludica”.

Attualmente non sappiamo dire con certezza di che genere di progetto si tratta, ma da quanto si capisce dagli annunci apparsi sul sito, scopriamo che Ubisoft Leamington sta assumendo sviluppatori per diversi ruoli nello studio, tra cui un Lead Technical Artist, Senior Level Designer, Character Concept Artist, Senior Associate Producer, Vegetation Artist e per molte altri ruoli sempre all’interno di questo team.

In uno di questi annunci capiamo che in questa nuova IP open world ci saranno personaggi realistici e NPC che saranno fondamentali per la narrazione della storia e il raccontare ai giocatori la mitologia di quel mondo. Un altro annuncio suggerisce che il gioco includerà anche una serie di piante interattive e biomi che i giocatori potranno esplorare.

