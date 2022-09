In questi giorni si sta parlando molto di Ubisoft e del futuro della compagnia transalpina. Tra rumor e un evento digitale ormai imminente capita spesso di imbattersi in quelli che sono i progetti in lavorazione presso gli studi della società, ma a quanto pare ci sono già delle novità che hanno visto la luce in modo alquanto bizzarro. Parliamo di Wild Arena Survivors, una nuova IP per dispositivi mobile che è stata rilasciata completamente a sorpresa la scorsa settimana.

La cosa particolare è che il tutto è accaduto sotto banco, e la maggior parte dei videogiocatori erano all’oscuro di questo nuovo progetto di Ubisoft fino alle scorse ore, quando il titolo ha cominciato ad apparire in modo più frequente sul web. Wild Arena Survivor è un battle royale per dispositivi mobile con visuale isometrica, all’interno del quale i giocatori potranno vestire i panni di una serie di personaggi tutti dallo stile diverso e con differenti abilità.

Ma le curiosità su questo titolo non finiscono qua, dato che c’è una questione ancor più inaspettata che è emersa in rete in queste ore. Una fonte anonima molto vicina al gioco avrebbe confidato alla redazione di mobilegamer.biz che in origine il titolo mobile si chiamava Far Cry: Wild Call e doveva essere uno spin-off Battle Royale del noto franchise Ubisoft. Il titolo, inoltre, avrebbe dovuto condividere la direzione artistica con il più recente Far Cry 6, ma a quanto pare il progetto ha poi intrapreso una strada tutta sua dando vita a una nuova IP.

Quel che è certo è che Wild Arena Survivors è poi arrivato sul mercato, ma con la saga di Far Cry ha ben poco a che vedere. Quel che però risulta ancora parecchio strano è la pubblicità praticamente nulla che Ubisoft ha fatto a questo suo prodotto mobile, il quale è stato rilasciato senza nemmeno una minima fanfara o qualsivoglia notifica di pubblicazione. Proprio per questo vi chiediamo: ve n’eravate accorti dell’uscita di questo nuovo titolo della compagnia di Assassin’s Creed?