Ubisoft: nasce Original, un nuovo brand dedicato ai first party

Ubisoft è sempre stata una di quelle società che ha sfornato una valanga di titoli nel corso della sua vita, alcuni ottimi altri invece sotto la media. Nonostante gli alti e bassi, l’azienda francese è una delle più amate dal pubblico, anche per aver creato franchise del calibro di Assassin’s Creed. La scorsa settimana la compagnia ha rilasciato Original, un nuovo brand dedicato ai suoi first party.

Questo nuovo brand sarà dedicato ai giochi pubblicati internamente, vale a dire il già citato Assassin’s Creed oppure Far Cry, The Division e tanto altro ancora. Il primo gioco ad includere questa nuova classificazione sarà Heartland, uno spin off free to play della serie The Division in arrivo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. “Ubisoft Original sarà allegata a tutti i giochi creati dai nostri talentuosi team interni”: avrebbe dichiarato la stessa Ubisoft in una intervista ad Eurogamer.

Potrebbe trattarsi di un nuovo modo per presentare i proprio giochi, un po’ come avvenuto con Sony con il suo PlayStation Studios. Sarà quindi un modo per distinguere i titoli proveniente da studi interni a quelli che invece saranno solo pubblicati dalla società. Se vi steste chiedendo cosa cambia per noi giocatori la risposta è semplice: assolutamente nulla. Si tratta probabilmente un chiaro modo per rendere il tutto più ordinato e meno confusionario.

Purtroppo ad oggi le informazioni finiscono qua, la compagnia francese non ha discusso molto sulla questione, rimane plausibile che lo facciano durante il prossimo E3, nel quale verranno annunciati un sacco di giochi targati Ubisoft. Per scoprire ulteriori dettagli vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine per scoprire tutte le eventuali novità in merito. Fateci sapere la vostra qui sotto con un commento dedicato, speculando anche sul futuro della società.