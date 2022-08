Tencent continua a investire nel mercato dei videogiochi occidentale e lo fa mettendo nel mirino Ubisoft. Il publisher e sviluppatore franco canadese è conosciuto per la realizzazione delle serie di Assassin’s Creed, Splinter Cell e molte altre, e non è la prima volta che il colosso cinese decide di investire nell’editore e nel team di sviluppo, ma questa volta (stando a un report di Reuters) la scalata sarebbe decisamente più aggressiva.

Nel 2018, Tencent acquisì circa il 5% delle azioni di Ubisoft. Ora però l’azienda cinese ha deciso di investire ancora di più e punta ovviamente a diventare azionista di maggioranza. La notizia è arrivata alle orecchie di Reuters da alcune fonti che sono a conoscenza delle prossime manovre di mercato del colosso cinese. Attualmente il valore del publisher e sviluppatore europeo e statunitense è di circa 5,3 miliardi e non è chiaro quanto bisognerebbe investire per diventare azionista di maggioranza.

Attualmente le azioni di Ubisoft sono per l’80% nelle mani di piccoli azionisti. Tencent starebbe programmando l’acquisto di alcune delle azioni nelle loro mani. L’idea sarebbe quella di aumentare la propria leadership, come già avvenuto in altre situazioni analoghe, dove la società cinese ha messo mani al portafogli per poter acquistare diverse azioni di Blizzard Entertainment. Per poter raggiungere questo accordo, Tencent avrebbe intenzione di pagare molto di più rispetto al valore attuale delle azioni.

Al momento l’informazione è ancora da verificare, ma diverse realtà fuori da Europa e Stati Uniti d’America si sono già interessate in passato a investire in alcune società occidentali e non solo. Oltre a Tencent, anche il fondo d’investimento pubblico saudita ha già acquisito quote di diversi studi di sviluppo e publisher: tra questi troviamo quote di partecipazione in SNK, Nintendo e Capcom. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.