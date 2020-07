Ubisoft: nuovi annunci in arrivo a settembre, i dettagli

Alla fine del primo Ubisoft Forward in assoluto, il CEO della compagnia francese Yves Guillemot ha lasciato i giocatori con la promessa che un nuovo show digitale dedicato a nuovi annunci sarebbe stato annunciato prossimamente. Ora sembra che il momento sia arrivato, con la conferma che il prossimo settembre la società transalpina farà dei nuovi annunci su altri giochi che sono attualmente in sviluppo.

Il tutto è stato confermato durante l’ultima conferenza finanziaria della compagnia. Frédérick Dugue ha dichiarato che a settembre verrà trasmesso un nuovo Ubisoft Forward, sottolineando come, questo nuovo formato di presentazione scelto dalla società sia stato apprezzato e molto seguito dagli appassionati, addirittura superando i dati delle conferenze proposte in passato durante il periodo E3.

Durante il primo Ubisoft Forward abbiamo avuto l’opportunità di rivedere titoli già conosciuti come Assassin’s Creed Valhalla e Watch Doga Legion, e titoli nuovi come Hyper Scape e Far Cry 6. Ora, a settembre avremo la possibilità di vedere nuovi giochi targati Ubisoft e ci aspettiamo anche di ritrovare vecchie conoscenze come: Rainbow Six Quarantine, Skull & Bones e Gods and Monsters.

C’è da attendere qualche mese quindi, e poi potremmo avere tra le mani quella che sarà la line up definitiva delle produzioni Ubisoft per i prossimi mesi a venire. Cosa vi aspettate dal prossimo evento comunicativo della compagnia francese? C’è qualche gioco che vorreste assolutamente rivedere a settembre? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.