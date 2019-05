Ubisoft Pass Premium: in arrivo un nuovo servizio di abbonamento?

Sullo store ufficiale Ubisoft è venuto fuori un nume molto interessante: Ubisoft Pass Premium. Che si tratti di un nuovo servizio di abbonamento?

Nella giornata di oggi 27 maggio, alcuni utenti hanno condiviso sul sito ResetEra un’immagine molto interessante che potrebbe rivelare in anticipo un nuovo servizio di abbonamento Ubisoft. Il nome del nuovo e possibile servizio Ubisoft Pass Premium è saltato fuori grazie allo store ufficiale dello stesso publisher francese. Ma cosa sarebbe in realtà il nuovo Ubisoft Pass Premium?

Ancora non è chiaro cosa possa essere, alcuni utenti su vari forum sul web hanno dedotto che si possa trattare di un nuovo servizio di abbonamento in arrivo creato da Ubisoft, in perfetto stile EA Access e qualsiasi altro tipo di abbonamento simile. Se risulta essere vero sarà possibile accedere a una vasta selezione di giochi targati Ubisoft tramite l’utilizzo di un abbonamento a base mensile o annuale. Attualmente è impossibile definire con certezza di cosa possa essere, visto che siamo solamente a conoscenza del nome e niente più. Di seguito l’immagine con raffigurato il leak del nome del servizio.

Che sia stata una svista da parte di qualcuno che ha caricato e pubblicato anticipatamente alcune informazioni che non avrebbe dovuto? Questo non possiamo ancora saperlo. Se si tratti di un nuovo servizio o no, sicuramente ne verremo a conoscenza durante lo svolgimento dell’E3 2019, che vi ricordiamo inizierà all’incirca tra due settimane. Si vocifera che Ubisoft abbia in mente di presentare, durante il suo spazio dedicato sul palco, tre nuovi titoli non ancora annunciati.

