Oltre a Xbox Game Pass, un altro servizio decisamente importante per il mercato degli abbonamenti è Ubisoft+. Lanciato dal publisher e sviluppatore franco canadese, prima di oggi non era possibile avere diritto ad una free trial. Ora però qualcosa è cambiato e per un periodo di tempo limitato è possibile sottoscrivere una prova gratuita.

Annunciata via Twitter, la prova gratuita di Ubisoft+ è aperta a tutti. Non sembrano infatti ci siano limitazioni,al di là di chi non si fosse già abbonato in precedenza al servizio del publisher e sviluppatore. Per attivare l’offerta basta semplicemente recarsi a questo indirizzo ed effettuare il login con il proprio account Ubisoft Connect. A quel punto bisognerà inserire i dati della carta di credito o debito valida. La durata della prova gratuita è di 7 giorni e l’offerta è valida fino all’11 maggio 2022.

Se non avete mai sentito parlare di Ubisoft+ non preoccupatevi: vi spieghiamo noi come funziona il servizio. In breve, il publisher e sviluppatore mette a disposizione un catalogo di oltre 100 giochi, che possono essere avviati quando si vuole. Al catalogo vengono aggiunti diversi giochi, tra first party e non solo, con la possibilità anche di accedere al day one senza nessun tipo di limitazione alle nuove uscite. Tra i titoli di maggiore interesse troviamo sicuramente Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Trials Rising e Immortal Fenyx Rising, oltre che ovviamente dei veri e propri classici come Rainbow Six Siege, The Crew 1 e 2 e moltissimi altri.

Al termine della prova gratuita, se il servizio vi ha soddisfatto, potrete continuare ad utilizzarlo pagando 14,99 Euro al mese per il tier base, che include nuovi giochi disponibili al lancio, le edizioni premium e tutti i giochi del catalogo. In caso contrario potete optare per il tier più costoso, da 17,99 Euro al mese, che include tutti i benefit precedenti più il cloud gaming offerto da Google Stadia.