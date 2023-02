Nonostante le possibili voci di un abbandono da parte di PlayStation, Xbox e Nintendo, l’E3 2023 potrebbe essere sulla strada giusta. Questo grazie alla conferma di Ubisoft, che ha svelato la sua partecipazione allo show “se avverrà”. Chiaramente Yves Guillemot, il CEO del publisher e sviluppatore franco canadese, non può entrare nei dettagli, perché né l’ESA e né ReedPop (le due società che organizzeranno l’evento) non hanno ancora diramato i primi comunicati ufficiali in merito alla kermesse.

Le dichiarazioni di Guillemot sono arrivate a margine della presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre dell’anno fiscale. Il CEO ha dichiarato che Ubisoft parteciperà all’evento se si terrà e che la sua società ha diverso materiale da mostrare. Quale sia questo materiale, però, non ci è dato saperlo. Come di consueto, l’estate è utilizzata per grandi reveal ed editori e sviluppatori tendono a nascondere il tutto per non rovinare l’effetto sorpresa.

Nel corso degli ultimi anni, ogni conferenza Ubisoft ci ha sempre riservato qualche sorpresa a fine show, come il reveal di nuove IP o franchise dormienti. Ne sono un esempio Watch Dogs, Tom Clancy’s The Division, Beyond Good & Evil 2, ma anche titoli decisamente diversi come per esempio Steep. Non è dunque escluso che la società abbia in serbo qualche nuova esperienza per i giocatori, magari proprio da svelare a fine show.

Tra i tanti giochi a cui lavora il publisher e sviluppare, possiamo provare comunque a immaginare cosa vedremo. Tra i vari titoli che molta probabilità saranno presenti ci saranno Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora e magari anche un primo sguardo al remake di Splinter Cell, annunciato oramai da diverso tempo ma che sembra essere svanito nel nulla. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

